ЦИК утвердила новую схему одномандатных округов Санкт-Петербурга

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) утвердила новую схему одномандатных избирательных округов для предстоящих выборов депутатов Государственной Думы. Решение было принято на заседании ЦИК и касается всех регионов страны, включая Санкт-Петербург.
Согласно утвержденной схеме, территория Санкт-Петербурга будет разделена на восемь одномандатных округов. Это означает, что от каждого округа в Государственную Думу будет избран один депутат. Такое деление должно обеспечить более равномерное представительство интересов жителей города в федеральном парламенте.
Необходимость обновления схемы одномандатных округов связана с изменениями демографической ситуации, а также с требованиями федерального законодательства. ЦИК регулярно пересматривает границы округов, чтобы обеспечить равные условия для всех избирателей и кандидатов.
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