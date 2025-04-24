24 апреля 2025
23 апреля 2025

ЦИК утвердила новую схему одномандатных округов Санкт-Петербурга

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Территория Санкт-Петербурга будет разделена на восемь одномандатных округов
Территория Санкт-Петербурга будет разделена на восемь одномандатных округов Фото:

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) утвердила новую схему одномандатных избирательных округов для предстоящих выборов депутатов Государственной Думы. Решение было принято на заседании ЦИК и касается всех регионов страны, включая Санкт-Петербург.

Согласно утвержденной схеме, территория Санкт-Петербурга будет разделена на восемь одномандатных округов. Это означает, что от каждого округа в Государственную Думу будет избран один депутат. Такое деление должно обеспечить более равномерное представительство интересов жителей города в федеральном парламенте.

Необходимость обновления схемы одномандатных округов связана с изменениями демографической ситуации, а также с требованиями федерального законодательства. ЦИК регулярно пересматривает границы округов, чтобы обеспечить равные условия для всех избирателей и кандидатов.

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Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) утвердила новую схему одномандатных избирательных округов для предстоящих выборов депутатов Государственной Думы. Решение было принято на заседании ЦИК и касается всех регионов страны, включая Санкт-Петербург. Согласно утвержденной схеме, территория Санкт-Петербурга будет разделена на восемь одномандатных округов. Это означает, что от каждого округа в Государственную Думу будет избран один депутат. Такое деление должно обеспечить более равномерное представительство интересов жителей города в федеральном парламенте. Необходимость обновления схемы одномандатных округов связана с изменениями демографической ситуации, а также с требованиями федерального законодательства. ЦИК регулярно пересматривает границы округов, чтобы обеспечить равные условия для всех избирателей и кандидатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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