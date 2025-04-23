Иностранные участники ПМЭФ-2025 смогут упрощенно получить российские визы

Иностранные участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года, смогут оформить российскую визу по упрощенной процедуре. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».
«Приглашение, необходимое для получения российской визы, можно сформировать в Едином личном кабинете участника на официальном сайте Форума. На основании документа в консульских учреждениях России за рубежом действует ускоренный формат выдачи виз», — сообщает пресс-служба «Росконгресса». Граждане 64 иностранных государств имеют возможность воспользоваться электронными визами, которые оформляются через портал Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Подробные правила въезда на территорию России и порядок оформления виз размещены на официальном сайте ПМЭФ в разделе «Визовая поддержка». Кроме визовой информации, на сайте Форума опубликованы рекомендации, которые помогут участникам спланировать пребывание в Санкт-Петербурге. В частности, представлены варианты гостиничного размещения, а также предложения по аренде транспорта для удобного передвижения по городу.
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