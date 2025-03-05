Сломал позвоночник и сдвинул трамвай: силач из Екатеринбурга снялся в шоу «Богатырские игры». Фото, видео

В шоу «Богатырские игры» на СТС снялся Сергей Михайлев из Екатеринбурга

06 марта 2025 в 12:39 Размер текста - 17 +

Сергей Михайлев стал одним из 100 участников шоу Фото: пресс-служба СТС Новое шоу «Богатырские игры» стартует на СТС с 9 марта. Участникам предстоит крутить рыбацкую сетку весом в одну тонну, устраивать бои, стоять в планке на выживание и многое другое, чтобы заполучить титул самого сильного человека России и 10 млн рублей. Одним из участников стал 28-летний екатеринбуржец Сергей Михайлев. Как мужчина со сломанным позвоночником избежал инвалидной коляски, протянул четыре трамвайных вагона и снялся в шоу — в материале URA.RU. Сергей в спорте с 12 лет: сначала был тайский бокс, потом подвальный зал. «Хотел накачаться, потому что думал, что девочкам нравятся мышцы. Но позже я увлекся силовым видом спорта», — говорит уралец. В 15 лет он поступил в училище олимпийского резерва, выполнил мастера спорта по тяжелой атлетике, но получил травму — отрывы крестообразной связки и мениска. Силач протащил четыре вагона на 12 метров Фото: Размик Закарян © URA.RU После реабилитации и операции на колено Сергей занялся пауэрлифтингом, но в 21 год во время проверки в военкомате у него обнаружили перелом позвоночника. «С помощью мышечного корсета, который у меня есть, я держу позвоночник в его исходном состоянии. Я понимаю: если брошу занятие силовым видом спорта, мышцы ослабнут, мой позвонок может разойтись дальше, из-за чего я могу получить большую травму. Это может привести к тому, что буду обездвиженным и окажусь в инвалидном кресле, чего я, конечно же, не хочу», — признается мужчина. Спортсмен занялся восстановлением, на это у него ушло около двух лет, а дальше началась череда успешных выступлений. Рекорд России по выпадам со штангой 200 кг установил почти случайно — просто решил попробовать. «У меня было очень мало времени между клиентами, и я решил чем-нибудь себя увлечь. Однажды решил сделать выпады со штангой: сначала 170 килограмм за 10 шагов, повесил 180 килограмм, сделал 10 шагов и думаю: „Чем черт не шутит, почему бы и не попробовать?“ Я повесил 200 килограмм, сделал два шага, понял, что могу сделать больше, но остановил себя, потому что пришлось бы бросать штангу, а делать этого в зале, где я работаю, нельзя». Так Михайлев поставил рекорд России, но мужчина планирует зафиксировать его как мировой, хотя пока что одобрения не дали — по непонятным причинам. При этом рекорд официально можно считать мировым. На установление рекорда у спортсмена ушло меньше полутора минут Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2022 году Сергей решил вновь показать свою силу и протащить трамвайные вагоны. «Это тоже была моя инициатива: смотрел, что делали, а что нет, решил попробовать и договорился с Западным трамвайным депо. Сначала мне поставили один вагон, я его протащил, попросил прицепить второй вагон, я и его протащил. Отдохнул несколько дней, приехал снова и попросил сразу четыре вагона», — рассказывает силач. В планах у екатеринбуржца побить свой же рекорд — сдвинуть с места пять вагонов, а еще взяться за самолет. «У меня были договоренности с „Уральскими авиалиниями“, все были готовы зафиксировать рекорд официально, но буквально за несколько дней президент Федерации силового экстрима России написал, что не сможет прилететь и зафиксировать рекорд. Из-за этого все сошло на нет. Но я не теряю надежды, что в ближайшее время все равно его сделаю. Мне просто нужен самолет, площадка и одобрение федерации», — делится Сергей. Говоря об участии в «Богатырских играх», екатеринбуржец признается: на съемках было тяжело, потому что это шоу, а не профессиональный спорт. Рекордсмен привык к честной борьбе, а на телевидении было все немного иначе. «Я очень сильно не люблю, когда что-то идет не по правилам, но я получил опыт, хотя и не такой, какой хотел бы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новое шоу «Богатырские игры» стартует на СТС с 9 марта. Участникам предстоит крутить рыбацкую сетку весом в одну тонну, устраивать бои, стоять в планке на выживание и многое другое, чтобы заполучить титул самого сильного человека России и 10 млн рублей. Одним из участников стал 28-летний екатеринбуржец Сергей Михайлев. Как мужчина со сломанным позвоночником избежал инвалидной коляски, протянул четыре трамвайных вагона и снялся в шоу — в материале URA.RU. Сергей в спорте с 12 лет: сначала был тайский бокс, потом подвальный зал. «Хотел накачаться, потому что думал, что девочкам нравятся мышцы. Но позже я увлекся силовым видом спорта», — говорит уралец. В 15 лет он поступил в училище олимпийского резерва, выполнил мастера спорта по тяжелой атлетике, но получил травму — отрывы крестообразной связки и мениска. После реабилитации и операции на колено Сергей занялся пауэрлифтингом, но в 21 год во время проверки в военкомате у него обнаружили перелом позвоночника. «С помощью мышечного корсета, который у меня есть, я держу позвоночник в его исходном состоянии. Я понимаю: если брошу занятие силовым видом спорта, мышцы ослабнут, мой позвонок может разойтись дальше, из-за чего я могу получить большую травму. Это может привести к тому, что буду обездвиженным и окажусь в инвалидном кресле, чего я, конечно же, не хочу», — признается мужчина. Спортсмен занялся восстановлением, на это у него ушло около двух лет, а дальше началась череда успешных выступлений. Рекорд России по выпадам со штангой 200 кг установил почти случайно — просто решил попробовать. «У меня было очень мало времени между клиентами, и я решил чем-нибудь себя увлечь. Однажды решил сделать выпады со штангой: сначала 170 килограмм за 10 шагов, повесил 180 килограмм, сделал 10 шагов и думаю: „Чем черт не шутит, почему бы и не попробовать?“ Я повесил 200 килограмм, сделал два шага, понял, что могу сделать больше, но остановил себя, потому что пришлось бы бросать штангу, а делать этого в зале, где я работаю, нельзя». Так Михайлев поставил рекорд России, но мужчина планирует зафиксировать его как мировой, хотя пока что одобрения не дали — по непонятным причинам. При этом рекорд официально можно считать мировым. В 2022 году Сергей решил вновь показать свою силу и протащить трамвайные вагоны. «Это тоже была моя инициатива: смотрел, что делали, а что нет, решил попробовать и договорился с Западным трамвайным депо. Сначала мне поставили один вагон, я его протащил, попросил прицепить второй вагон, я и его протащил. Отдохнул несколько дней, приехал снова и попросил сразу четыре вагона», — рассказывает силач. В планах у екатеринбуржца побить свой же рекорд — сдвинуть с места пять вагонов, а еще взяться за самолет. «У меня были договоренности с „Уральскими авиалиниями“, все были готовы зафиксировать рекорд официально, но буквально за несколько дней президент Федерации силового экстрима России написал, что не сможет прилететь и зафиксировать рекорд. Из-за этого все сошло на нет. Но я не теряю надежды, что в ближайшее время все равно его сделаю. Мне просто нужен самолет, площадка и одобрение федерации», — делится Сергей. Говоря об участии в «Богатырских играх», екатеринбуржец признается: на съемках было тяжело, потому что это шоу, а не профессиональный спорт. Рекордсмен привык к честной борьбе, а на телевидении было все немного иначе. «Я очень сильно не люблю, когда что-то идет не по правилам, но я получил опыт, хотя и не такой, какой хотел бы».