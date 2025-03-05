Бастрыкин вступился за сироту из Сургута, у которого банда вымогала квартиру

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Сургуте (ХМАО), где банда вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».
«По данному факту следственными органами СУ СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка. Главой ведомства Бастрыкиным А.И. дано поручение руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группировка вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Поначалу они пытались втереться к пострадавшему в доверие, а когда это не сработало — перешли к угрозам. Полиция проводит проверку.
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