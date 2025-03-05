05 марта 2025

Бастрыкин вступился за сироту из Сургута, у которого банда вымогала квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту вымогательства квартиры у сироты в Сургуте
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту вымогательства квартиры у сироты в Сургуте Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Сургуте (ХМАО), где банда вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».

«По данному факту следственными органами СУ СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка. Главой ведомства Бастрыкиным А.И. дано поручение руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группировка вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Поначалу они пытались втереться к пострадавшему в доверие, а когда это не сработало — перешли к угрозам. Полиция проводит проверку.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту в Сургуте (ХМАО), где банда вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «По данному факту следственными органами СУ СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка. Главой ведомства Бастрыкиным А.И. дано поручение руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группировка вымогала квартиру у воспитанника детского дома. Поначалу они пытались втереться к пострадавшему в доверие, а когда это не сработало — перешли к угрозам. Полиция проводит проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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