МО России предъявило разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз» иск на 111 млн

МО предъявило разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз» иск
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Минобороны подало многомиллионный иск против разработчика систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз»
Минобороны подало многомиллионный иск против разработчика систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз» Фото:

Министерство обороны России подало иск к разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз» на сумму 111 миллионов рублей. Конкретные основания исковых требований пока неизвестны.

«Минобороны РФ предъявило разработчику систем противовоздушной обороны НПО „Алмаз“ иск», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. Сумма иска достигает 111 млн рублей. Документ поступил в суд 4 марта, к рассмотрению еще не принят.

Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение „Алмаз“ имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО „Алмаз“») было основано в 1947 году. Оно занимает важное место в оборонно-промышленном комплексе России.

НПО «Алмаз» отвечает за разработку и поставку различных систем и комплексов вооружений. Вклад в создание этих технологий принадлежит коллективам различных предприятий-центров, которые в настоящее время интегрированы в структуру организации.

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Министерство обороны России подало иск к разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз» на сумму 111 миллионов рублей. Конкретные основания исковых требований пока неизвестны. «Минобороны РФ предъявило разработчику систем противовоздушной обороны НПО „Алмаз“ иск», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. Сумма иска достигает 111 млн рублей. Документ поступил в суд 4 марта, к рассмотрению еще не принят. Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение „Алмаз“ имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО „Алмаз“») было основано в 1947 году. Оно занимает важное место в оборонно-промышленном комплексе России. НПО «Алмаз» отвечает за разработку и поставку различных систем и комплексов вооружений. Вклад в создание этих технологий принадлежит коллективам различных предприятий-центров, которые в настоящее время интегрированы в структуру организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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