МО России предъявило разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз» иск на 111 млн

Министерство обороны России подало иск к разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз» на сумму 111 миллионов рублей. Конкретные основания исковых требований пока неизвестны.
«Минобороны РФ предъявило разработчику систем противовоздушной обороны НПО „Алмаз“ иск», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. Сумма иска достигает 111 млн рублей. Документ поступил в суд 4 марта, к рассмотрению еще не принят.
Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение „Алмаз“ имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО „Алмаз“») было основано в 1947 году. Оно занимает важное место в оборонно-промышленном комплексе России.
НПО «Алмаз» отвечает за разработку и поставку различных систем и комплексов вооружений. Вклад в создание этих технологий принадлежит коллективам различных предприятий-центров, которые в настоящее время интегрированы в структуру организации.
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