Некоторых украинских пленных начали формировать в подразделения ВС РФ

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Некоторые украинские солдаты, попавшие в плен, идут служить в ВС РФ
Некоторые украинские солдаты, попавшие в плен, идут служить в ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Часть украинских военнопленных, отказавшихся от обмена и возвращения на Украину, формируют отдельные подразделения в составе ВС РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», — рассказал Водолацкий агентству. Цитата по ТАСС.

По его данным, украинцы, дающие согласие на обмен и возвращение на родину, часто оказываются в штрафных батальонах или подразделениях территориальной обороны. Депутат пояснил, что такие соединения, по сути, выполняют функции штурмовых отрядов и направляются на самые сложные участки фронта. Также за этими бойцами следят представители националистических подразделений, которые открывают огонь по тем, кто пытается сдаться или отступить.

Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между представителями России и Украины по вопросам обмена военнопленными. Встреча прошла 23 июля и длилась около 40 минут. По итогам первых двух раундов стороны уже провели обмены по формуле «1000 на 1000» и «1200 на 1200». В ходе последней встречи стороны также договорились о новых обменах.

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Часть украинских военнопленных, отказавшихся от обмена и возвращения на Украину, формируют отдельные подразделения в составе ВС РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», — рассказал Водолацкий агентству. Цитата по ТАСС. По его данным, украинцы, дающие согласие на обмен и возвращение на родину, часто оказываются в штрафных батальонах или подразделениях территориальной обороны. Депутат пояснил, что такие соединения, по сути, выполняют функции штурмовых отрядов и направляются на самые сложные участки фронта. Также за этими бойцами следят представители националистических подразделений, которые открывают огонь по тем, кто пытается сдаться или отступить. Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между представителями России и Украины по вопросам обмена военнопленными. Встреча прошла 23 июля и длилась около 40 минут. По итогам первых двух раундов стороны уже провели обмены по формуле «1000 на 1000» и «1200 на 1200». В ходе последней встречи стороны также договорились о новых обменах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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