Часть украинских военнопленных, отказавшихся от обмена и возвращения на Украину, формируют отдельные подразделения в составе ВС РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», — рассказал Водолацкий агентству. Цитата по ТАСС.
По его данным, украинцы, дающие согласие на обмен и возвращение на родину, часто оказываются в штрафных батальонах или подразделениях территориальной обороны. Депутат пояснил, что такие соединения, по сути, выполняют функции штурмовых отрядов и направляются на самые сложные участки фронта. Также за этими бойцами следят представители националистических подразделений, которые открывают огонь по тем, кто пытается сдаться или отступить.
Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между представителями России и Украины по вопросам обмена военнопленными. Встреча прошла 23 июля и длилась около 40 минут. По итогам первых двух раундов стороны уже провели обмены по формуле «1000 на 1000» и «1200 на 1200». В ходе последней встречи стороны также договорились о новых обменах.
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