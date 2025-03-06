В Пермском крае появится институт для трудных подростков

Прокуратура: в Пермском крае будет создан институт для малолетних преступников
© Служба новостей «URA.RU»
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Кураторы будут работать бесплатно
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Прокуратура Пермского края предложила ввести институт наставничества для трудных подростков. Соответствующий законопроект внесен в краевой парламент. Его хотят рассмотреть на апрельском заседании.

«На федеральном уровне аналогичный закон вступил в силу 5 февраля 2025 года. Документ предусматривает создание информационной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на государственном уровне», — сообщает telegram-канал законодательного собрания Пермского края.

Помимо создания института, будет сформирован реестр наставников для малолетних правонарушителей. Кураторы будут работать бесплатно. При этом работать с трудными подростками в дальнейшем смогут не только наставники, но и добровольческие организации. Реестр из них будет сформирован Министерством просвещения РФ.

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Прокуратура Пермского края предложила ввести институт наставничества для трудных подростков. Соответствующий законопроект внесен в краевой парламент. Его хотят рассмотреть на апрельском заседании. «На федеральном уровне аналогичный закон вступил в силу 5 февраля 2025 года. Документ предусматривает создание информационной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на государственном уровне», — сообщает telegram-канал законодательного собрания Пермского края. Помимо создания института, будет сформирован реестр наставников для малолетних правонарушителей. Кураторы будут работать бесплатно. При этом работать с трудными подростками в дальнейшем смогут не только наставники, но и добровольческие организации. Реестр из них будет сформирован Министерством просвещения РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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