В Пермском крае появится институт для трудных подростков

Прокуратура Пермского края предложила ввести институт наставничества для трудных подростков. Соответствующий законопроект внесен в краевой парламент. Его хотят рассмотреть на апрельском заседании.
«На федеральном уровне аналогичный закон вступил в силу 5 февраля 2025 года. Документ предусматривает создание информационной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на государственном уровне», — сообщает telegram-канал законодательного собрания Пермского края.
Помимо создания института, будет сформирован реестр наставников для малолетних правонарушителей. Кураторы будут работать бесплатно. При этом работать с трудными подростками в дальнейшем смогут не только наставники, но и добровольческие организации. Реестр из них будет сформирован Министерством просвещения РФ.
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