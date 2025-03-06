Песков: Путин наградит вдову Сергея Чебнева медалью Звезда Героя России

Президент РФ Владимир Путин 7 марта встретится с Ольгой Чебневой, вдовой Героя России Сергея Чебнева, и вручит ей «Золотую Звезду». Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет встреча с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит ей „Золотую Звезду“ Героя Российской Федерации ее мужа», — заявил Песков.
Командир батальона Чебнев погиб в ходе обороны Малой Локни в Курской области. После церемонии вручения награды Ольга Чебнева будет сопровождать президента в его поездке.
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