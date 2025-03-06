Песков: Путин наградит вдову Сергея Чебнева медалью Звезда Героя России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Награду из рук президента примет Ольга Чебнева
Награду из рук президента примет Ольга Чебнева Фото:

Президент РФ Владимир Путин 7 марта встретится с Ольгой Чебневой, вдовой Героя России Сергея Чебнева, и вручит ей «Золотую Звезду». Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет встреча с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит ей „Золотую Звезду“ Героя Российской Федерации ее мужа», — заявил Песков.

Командир батальона Чебнев погиб в ходе обороны Малой Локни в Курской области. После церемонии вручения награды Ольга Чебнева будет сопровождать президента в его поездке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин 7 марта встретится с Ольгой Чебневой, вдовой Героя России Сергея Чебнева, и вручит ей «Золотую Звезду». Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будет встреча с Ольгой Александровной Чебневой. Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит ей „Золотую Звезду“ Героя Российской Федерации ее мужа», — заявил Песков. Командир батальона Чебнев погиб в ходе обороны Малой Локни в Курской области. После церемонии вручения награды Ольга Чебнева будет сопровождать президента в его поездке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...