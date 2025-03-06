Ожидание и реальность: мама из Екатеринбурга показала, как кормят школьников без проверки. Фото

Жительница Уралмаша пожаловалась на качество школьного питания

07 марта 2025 в 08:47 Размер текста - 17 +

Мама утверждает, что качество еды в 80-й школе во время проверки меняется Фото: Илья Московец © URA.RU Мама из Екатеринбурга заявила, что еда в столовой школы №80 (Уралмаш), куда на днях приезжали журналисты, не соответствует той, которую дают в другие дни. Как рассказала URA.RU Дарья (имя изменено), когда в школу не приходят гости, там якобы и повара не ходят в красивой форме и сервировка совсем не та. В департаменте образования призвали обращаться к руководству школы и напомнили, что родители могут лично прийти и проверить качество питания. «Фото мне ребенок присылает ежедневно. На первом перловка с котлетой, на втором тушеная картошка. Обычно это все холодное. Это платное питание в школьной столовой. В меню нет никакого разнообразия: каждую неделю подают одно и то же, хотя на сайте школы есть двухнедельное меню, по которому блюда должны чередоваться», — сказала мама. По словам женщины, в столовой есть родительский контроль, который, как утверждает она, производят «для галочки»: «Это не внезапная проверка — все работники знают, что придут родители и конечно блюда подаются совсем другого качества», — посетовала Дарья. Когда школу посещало URA.RU, на столах были салфетки, а сотрудники были в форме единого стиля. «В школе поставили салфетки, а работники были в форме, на столах стояло меню. В обычные дни всего этого нет», — заявила она. Инна Гумбатова порекомендовала при сомнениях в качестве школьной еды обращаться к классному руководителю и директору Фото: Илья Московец © URA.RU Ситуацию прокомментировала глава департамента образования Инна Гумбатова. По ее словам, если родители сомневаются в качестве организации питания в школе, необходимо сразу обращаться к руководству учреждения. «Эти фотографии нужно показать классному руководителю и задать вопрос. На сайте школы также можно посмотреть меню на 10 дней, где указан выход блюд и продукты, которые были заложены для их приготовления», — сказала Гумбатова. Она добавила, что руководство школы и представители оператора питания всегда готовы показать технологическую карту и ответить на вопросы. «Если говорить о родительском контроле и контроле комиссии по питанию, они проводятся в соответствии с планами школы. Обычно это ежемесячные проверки, но это не говорит о том, что родители при возникновении вопросов не могут прийти и посмотреть на организацию питания. Знаю, что все школы готовы идти навстречу», — добавила глава департамента образования. По словам Гумбатовой, для решения этих вопросов родителям нужно только согласовать встречу в школе. В школу журналисты приезжали 4 марта. Им рассказывали, что ребят кормят по системе кафе и предлагают модное меню и онлайн-заказы. Несмотря на рост цен на питание во втором полугодии, там остался альтернативный вариант питания — по пониженной стоимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама из Екатеринбурга заявила, что еда в столовой школы №80 (Уралмаш), куда на днях приезжали журналисты, не соответствует той, которую дают в другие дни. Как рассказала URA.RU Дарья (имя изменено), когда в школу не приходят гости, там якобы и повара не ходят в красивой форме и сервировка совсем не та. В департаменте образования призвали обращаться к руководству школы и напомнили, что родители могут лично прийти и проверить качество питания. «Фото мне ребенок присылает ежедневно. На первом перловка с котлетой, на втором тушеная картошка. Обычно это все холодное. Это платное питание в школьной столовой. В меню нет никакого разнообразия: каждую неделю подают одно и то же, хотя на сайте школы есть двухнедельное меню, по которому блюда должны чередоваться», — сказала мама. По словам женщины, в столовой есть родительский контроль, который, как утверждает она, производят «для галочки»: «Это не внезапная проверка — все работники знают, что придут родители и конечно блюда подаются совсем другого качества», — посетовала Дарья. Когда школу посещало URA.RU, на столах были салфетки, а сотрудники были в форме единого стиля. «В школе поставили салфетки, а работники были в форме, на столах стояло меню. В обычные дни всего этого нет», — заявила она. Ситуацию прокомментировала глава департамента образования Инна Гумбатова. По ее словам, если родители сомневаются в качестве организации питания в школе, необходимо сразу обращаться к руководству учреждения. «Эти фотографии нужно показать классному руководителю и задать вопрос. На сайте школы также можно посмотреть меню на 10 дней, где указан выход блюд и продукты, которые были заложены для их приготовления», — сказала Гумбатова. Она добавила, что руководство школы и представители оператора питания всегда готовы показать технологическую карту и ответить на вопросы. «Если говорить о родительском контроле и контроле комиссии по питанию, они проводятся в соответствии с планами школы. Обычно это ежемесячные проверки, но это не говорит о том, что родители при возникновении вопросов не могут прийти и посмотреть на организацию питания. Знаю, что все школы готовы идти навстречу», — добавила глава департамента образования. По словам Гумбатовой, для решения этих вопросов родителям нужно только согласовать встречу в школе. В школу журналисты приезжали 4 марта. Им рассказывали, что ребят кормят по системе кафе и предлагают модное меню и онлайн-заказы. Несмотря на рост цен на питание во втором полугодии, там остался альтернативный вариант питания — по пониженной стоимости.