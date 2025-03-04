Завтрак «шлифовщика» и обед «сварщика»: как кормят детей в крупной школе на Уралмаше. Фото, видео

В екатеринбургской школе №80 детей кормят модным меню по онлайн-заказам
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе разрабатывают меню с учетом пожелания детей
В школе разрабатывают меню с учетом пожелания детей Фото:

В екатеринбургской школе №80 (Уралмаш), которую капитально отремонтировали в 2021-м, детей кормят по системе кафе и предлагают модное меню и онлайн-заказы. Несмотря на рост цен на питание во втором полугодии, школа оставила альтернативный вариант питания — по пониженной стоимости. Подробнее о том, как кормят в современном учреждении, — в материале URA.RU.

По словам директора Жанны Меньшениной, родители могут выбирать питание для детей по разной стоимости
По словам директора Жанны Меньшениной, родители могут выбирать питание для детей по разной стоимости
Фото:

После Нового года стоимость питания в школах выросла. Например, завтрак для старшеклассников стоит теперь 128,56 рублей, однако в 80-й школе придумали второй вид питания для тех, кто не может платить по полной цене. «Альтернативный завтрак стоит 105 рублей. Он готовится из того же сырья, с тем же КБЖУ. Отличается такое меню только отсутствием йогурта или фруктов», — сказала директор школы Жанна Меньшенина. Так, по полной стоимости ребята утром 4 марта получили пюре с гуляшом, кусочки огурца, компот и хлеб. В альтернативном меню гуляш заменили биточками по-сельски, а вместо компота был чай.

Школа уже второй год сотрудничает с ООО «ШБС №11». Согласно данным сайта Госзакупок, на 2025-й цена договора составила около 24 миллионов рублей. Кафе в столовой называется «Цех №80» — там старшеклассники могут поесть, пообщаться и даже подготовиться к урокам. По словам завпроизводством Елены Фетисовой, оно открылось в августе 2024-го. «Каждый день у нас все разное, но, тем не менее, все сбалансированное и вкусное», — отметила она.

Меню детям предлагают на две недели
Меню детям предлагают на две недели
Фото:

В меню, которое висит на стене и стоит на столах, указаны разные виды завтраков и обедов. Например, в среду детям предлагают завтрак «шлифовщика»: бутерброд с маслом, плов с томатом и куркумой, чай и два вида хлеба. В меню есть и обеды «токаря-карусельщика», «шлифовщика», «сверловщика», завтраки «сверловщика» и «конструктора новых металлов». Детей кормят и борщом с морской капустой, шницелем с отрябями.

10-классница Виктория рассказала URA.RU, что меню разрабатывается с учетом их пожеланий. У ребят даже есть мобильное приложение, где они могут ознакомиться с рационом, КБЖУ блюд и выбрать на будущую неделю понравившееся. В зале столовой висят и QR-коды, которые дети сканируют и заполняют анкету: сколько времени они проводят в школе, нравится ли им питание и уборка в столовой, едят ли они вредную пищу после учебы.

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В екатеринбургской школе №80 (Уралмаш), которую капитально отремонтировали в 2021-м, детей кормят по системе кафе и предлагают модное меню и онлайн-заказы. Несмотря на рост цен на питание во втором полугодии, школа оставила альтернативный вариант питания — по пониженной стоимости. Подробнее о том, как кормят в современном учреждении, — в материале URA.RU. После Нового года стоимость питания в школах выросла. Например, завтрак для старшеклассников стоит теперь 128,56 рублей, однако в 80-й школе придумали второй вид питания для тех, кто не может платить по полной цене. «Альтернативный завтрак стоит 105 рублей. Он готовится из того же сырья, с тем же КБЖУ. Отличается такое меню только отсутствием йогурта или фруктов», — сказала директор школы Жанна Меньшенина. Так, по полной стоимости ребята утром 4 марта получили пюре с гуляшом, кусочки огурца, компот и хлеб. В альтернативном меню гуляш заменили биточками по-сельски, а вместо компота был чай. Школа уже второй год сотрудничает с ООО «ШБС №11». Согласно данным сайта Госзакупок, на 2025-й цена договора составила около 24 миллионов рублей. Кафе в столовой называется «Цех №80» — там старшеклассники могут поесть, пообщаться и даже подготовиться к урокам. По словам завпроизводством Елены Фетисовой, оно открылось в августе 2024-го. «Каждый день у нас все разное, но, тем не менее, все сбалансированное и вкусное», — отметила она. В меню, которое висит на стене и стоит на столах, указаны разные виды завтраков и обедов. Например, в среду детям предлагают завтрак «шлифовщика»: бутерброд с маслом, плов с томатом и куркумой, чай и два вида хлеба. В меню есть и обеды «токаря-карусельщика», «шлифовщика», «сверловщика», завтраки «сверловщика» и «конструктора новых металлов». Детей кормят и борщом с морской капустой, шницелем с отрябями. 10-классница Виктория рассказала URA.RU, что меню разрабатывается с учетом их пожеланий. У ребят даже есть мобильное приложение, где они могут ознакомиться с рационом, КБЖУ блюд и выбрать на будущую неделю понравившееся. В зале столовой висят и QR-коды, которые дети сканируют и заполняют анкету: сколько времени они проводят в школе, нравится ли им питание и уборка в столовой, едят ли они вредную пищу после учебы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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