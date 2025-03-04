В екатеринбургской школе №80 (Уралмаш), которую капитально отремонтировали в 2021-м, детей кормят по системе кафе и предлагают модное меню и онлайн-заказы. Несмотря на рост цен на питание во втором полугодии, школа оставила альтернативный вариант питания — по пониженной стоимости. Подробнее о том, как кормят в современном учреждении, — в материале URA.RU.
После Нового года стоимость питания в школах выросла. Например, завтрак для старшеклассников стоит теперь 128,56 рублей, однако в 80-й школе придумали второй вид питания для тех, кто не может платить по полной цене. «Альтернативный завтрак стоит 105 рублей. Он готовится из того же сырья, с тем же КБЖУ. Отличается такое меню только отсутствием йогурта или фруктов», — сказала директор школы Жанна Меньшенина. Так, по полной стоимости ребята утром 4 марта получили пюре с гуляшом, кусочки огурца, компот и хлеб. В альтернативном меню гуляш заменили биточками по-сельски, а вместо компота был чай.
Школа уже второй год сотрудничает с ООО «ШБС №11». Согласно данным сайта Госзакупок, на 2025-й цена договора составила около 24 миллионов рублей. Кафе в столовой называется «Цех №80» — там старшеклассники могут поесть, пообщаться и даже подготовиться к урокам. По словам завпроизводством Елены Фетисовой, оно открылось в августе 2024-го. «Каждый день у нас все разное, но, тем не менее, все сбалансированное и вкусное», — отметила она.
В меню, которое висит на стене и стоит на столах, указаны разные виды завтраков и обедов. Например, в среду детям предлагают завтрак «шлифовщика»: бутерброд с маслом, плов с томатом и куркумой, чай и два вида хлеба. В меню есть и обеды «токаря-карусельщика», «шлифовщика», «сверловщика», завтраки «сверловщика» и «конструктора новых металлов». Детей кормят и борщом с морской капустой, шницелем с отрябями.
10-классница Виктория рассказала URA.RU, что меню разрабатывается с учетом их пожеланий. У ребят даже есть мобильное приложение, где они могут ознакомиться с рационом, КБЖУ блюд и выбрать на будущую неделю понравившееся. В зале столовой висят и QR-коды, которые дети сканируют и заполняют анкету: сколько времени они проводят в школе, нравится ли им питание и уборка в столовой, едят ли они вредную пищу после учебы.
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