Путин рассказал, какой вариант мира устроит Россию

России необходим мир, который обеспечит спокойствие и стабильное развитие на долгосрочную перспективу. Такое заявление на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» сделал президент РФ Владимир Путин.
«России нужен такой вариант мира, который ей обеспечит спокойствие на историческую перспективу и гарантирует стабильное развитие», — заявил Путин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что в конфликте на Украине Россия не собирается уступать.
В преддверии 8 Марта Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и семьями бойцов СВО, поздравив их с праздником. Он подчеркнул значимость женщин в армии и их роль в поддержке бойцов, отметив, что этот день в России символизирует весну и обновление.
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