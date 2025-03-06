Путин рассказал, какой вариант мира устроит Россию

Путин: России нужен мир на долгосрочную перспективу
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России не уступит в конфликте с Украиной, заявил Путин
России не уступит в конфликте с Украиной, заявил Путин Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

России необходим мир, который обеспечит спокойствие и стабильное развитие на долгосрочную перспективу. Такое заявление на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» сделал президент РФ Владимир Путин.

«России нужен такой вариант мира, который ей обеспечит спокойствие на историческую перспективу и гарантирует стабильное развитие», — заявил Путин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что в конфликте на Украине Россия не собирается уступать.

В преддверии 8 Марта Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и семьями бойцов СВО, поздравив их с праздником. Он подчеркнул значимость женщин в армии и их роль в поддержке бойцов, отметив, что этот день в России символизирует весну и обновление.

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России необходим мир, который обеспечит спокойствие и стабильное развитие на долгосрочную перспективу. Такое заявление на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» сделал президент РФ Владимир Путин. «России нужен такой вариант мира, который ей обеспечит спокойствие на историческую перспективу и гарантирует стабильное развитие», — заявил Путин в эфире «России 24». Он также подчеркнул, что в конфликте на Украине Россия не собирается уступать. В преддверии 8 Марта Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и семьями бойцов СВО, поздравив их с праздником. Он подчеркнул значимость женщин в армии и их роль в поддержке бойцов, отметив, что этот день в России символизирует весну и обновление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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