Проезд на Пермском тракте перекрыли из-за аварии

Ограничено движение в сторону Перми (архивное фото)
На 301-м километре трассы Екатеринбург — Пермь вечером 7 марта ограничили движение из-за ДТП, организовав его по одной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 301-м километра автодороги Р-242 (Первоуральский городской округ) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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