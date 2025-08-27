В Екатеринбурге владельца дорогущего Porsche посадили под арест за тонировку

В Екатеринбурге водителя Porsche Cayenne арестовали на 10 суток за тонировку
Автомобилист не снял тонировку после первого требования полицейских
Автомобилист не снял тонировку после первого требования полицейских Фото:

В Екатеринбурге владельца элитного авто Porsche Cayenne отправили под административный арест на 10 суток за езду с тонировкой. Дело в том, что мужчина проигнорировал первые требования гаишников, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Летом этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ. Ему было предписано привести в срок до 3 июля светопропускание передних боковых стекол автомобиля Porsche Cayenne в соответствие с требованиями технического регламента. Однако недостатки не были устранены», — пояснили в инстанции.

Через месяц любитель тонировки вновь попался инспекторам ДПС, на него составили административный протокол и направили в Ленинский райсуд. Там его признали виновным за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и отправили под арест.

{{author.id ? author.name : author.author}}
