В Екатеринбурге владельца дорогущего Porsche посадили под арест за тонировку

В Екатеринбурге владельца элитного авто Porsche Cayenne отправили под административный арест на 10 суток за езду с тонировкой. Дело в том, что мужчина проигнорировал первые требования гаишников, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Летом этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ. Ему было предписано привести в срок до 3 июля светопропускание передних боковых стекол автомобиля Porsche Cayenne в соответствие с требованиями технического регламента. Однако недостатки не были устранены», — пояснили в инстанции.
Через месяц любитель тонировки вновь попался инспекторам ДПС, на него составили административный протокол и направили в Ленинский райсуд. Там его признали виновным за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и отправили под арест.
