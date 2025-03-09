Трамп назвал главную угрозу для человечества

Трамп: главная угроза для человечества - это ядерное оружие
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Трамп подверг критике позицию Байдена о том, что главная угроза - это климатические изменения
Трамп подверг критике позицию Байдена о том, что главная угроза - это климатические изменения Фото:

Ядерное оружие представляет собой главную угрозу для человечества. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. 

«... Главная угроза стоит на полках в разных странах — это ядерное оружие, эти огромные „монстры“, которые могут разнести вас на мили вокруг», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Он также выразил критику в адрес экс-президента США Джо Байдена, который заявлял, что основной угрозой являются климатические изменения.

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Ядерное оружие представляет собой главную угрозу для человечества. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.  «... Главная угроза стоит на полках в разных странах — это ядерное оружие, эти огромные „монстры“, которые могут разнести вас на мили вокруг», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Он также выразил критику в адрес экс-президента США Джо Байдена, который заявлял, что основной угрозой являются климатические изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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