Трамп назвал главную угрозу для человечества

Трамп подверг критике позицию Байдена о том, что главная угроза - это климатические изменения
Ядерное оружие представляет собой главную угрозу для человечества. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«... Главная угроза стоит на полках в разных странах — это ядерное оружие, эти огромные „монстры“, которые могут разнести вас на мили вокруг», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Он также выразил критику в адрес экс-президента США Джо Байдена, который заявлял, что основной угрозой являются климатические изменения.
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