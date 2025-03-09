Герой России свозил флаг Ханты-Мансийска на Северный полюс

Известный полярный путешественник и Герой России Михаил Малахов свозил флаг Ханты-Мансийска в экспедицию на Северный полюс. Взять флаг в путешествие он решил впечатлившись столицей ХМАО во время визита в прошлом году, сообщил мэр города Максим Ряшин.
«Наш символ совершил путешествие на Северный полюс и вернулся в Ханты-Мансийск, благодаря Михаилу Георгиевичу Малахову — известному российскому путешественнику, полярному исследователю, Герою Российской Федерации. Во время своего первого визита в мае прошлого года, Михаил Георгиевич был настолько впечатлён нашим городом, что решил взять флаг Ханты-Мансийска в свою экспедицию», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
На символе города путешественник оставил автограф, где указал дату, когда флаг попал на Северном полюсе. Также Михаил Малахов поделился с мэром Ханты-Мансийска идеей создания короткометражного фильма на основе фольклора коренных народов Севера.
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