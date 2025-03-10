Азербайджан отказался экстрадировать в Россию «золотую судью» Хахалеву

Азербайджан отказался экстрадировать в Россию бывшую судью Елену Хахалеву, которую в России обвиняют в преступлениях и объявили в международный розыск. Об этом сообщила адвокат обвиняемой Шахла Гумбатова. Сама судья после проведения роскошной свадьбы своей дочери, с участием именитых звезд, получила статус «золотая».
«Принято решение в отношении Елены Хахалевой, которая была привлечена Следственным комитетом России в качестве обвиняемой, объявлена в международный розыск и задержана в Азербайджане. Согласно информации, запрос о ее экстрадиции не был удовлетворен. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — сообщил адвокат Гумбатова в беседе с изданием APA.
Дело Хахалевой получило широкую огласку после того, как стали известны детали роскошной свадьбы ее дочери, на которой выступали известные артисты. Это событие привлекло внимание общественности и СМИ, после чего начались проверки деятельности Хахалевой, получившей в народе звание «золотая судья».
Российская сторона объявила Хахалеву в розыск по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, а суд Ростова-на-Дону вынес постановление о ее заочном аресте. От соответствующих российских органов были запрошены необходимые документы для ее экстрадиции. Сама судья покинула Россию еще в 2021 году.
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