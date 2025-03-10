Свердловского замминистра, умершего в больнице, готовили к пересадке печени

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Пресс-подход главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава РФ Сергея Бойцова. Екатеринбург , турков сергей
У Сергея Туркова в последнее время были проблемы со здоровьем Фото:

Первый замглавы свердловского министерства здравоохранения Сергей Турков, который скончался днем 10 марта, готовился к тяжелой операции. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Умер в Областной клинической больнице №1. Ему планировали пересаживать печень», — поделился собеседник. Туркову было 64 года. Последний месяц он тяжело болел и, по некоторым данным, находился в реанимации.

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Первый замглавы свердловского министерства здравоохранения Сергей Турков, который скончался днем 10 марта, готовился к тяжелой операции. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Умер в Областной клинической больнице №1. Ему планировали пересаживать печень», — поделился собеседник. Туркову было 64 года. Последний месяц он тяжело болел и, по некоторым данным, находился в реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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