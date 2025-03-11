Машина марки Lexus с гуманитарным грузом, который везли из Челябинской области, попала под обстрел под Курском. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Народного фронта» (ОНФ).
«Мы добрались до Погребков (Курская область — прим. URA.RU). „Минусанули“ наш Lexus бронированный. Два снаряда легло рядом, мы засели», — рассказал представитель ОНФ Иван Скиба в видео, опубликованном в telegram-канале ОНФ Челябинской области. В Курскую область он прибыл вместе с руководителем реготделения Денисом Рыжим. Сюда они приехали, чтобы передать гуманитарный груз.
До ребят мужчины добрались пешком. По дороге увидели разрушенный украинцами храм и сгоревший танк ВСУ. «Мы поговорили с пацанами [и узнали], что им реально надо. Сделаем все, чтобы им это предоставить, и они на передовой себя чувствовали нормально и хорошо выполняли свои задачи», — сказал Рыжий.
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