Челябинка стала лицом конкурса красоты The best model of Russia. Фото

Челябинка стала лицом проекта лучших моделей России 2025 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предпринимательница из Магнитогорска Челябинской области Ольга Чмеленко стала лицом проекта The best model of Russia, проходящем в Санкт-Петербурге. Об итогах конкурса красоты модель сообщила в своих социальных сетях. «Лицо проекта The best model of Russia 2025. Санкт-Петербург», — сообщила Чмеленко в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Проект проходил в северной столице России с 1 по 6 марта. С 2023 года женщина восемь раз становилась победительницей конкурсов красоты международного и всероссийского уровня. Чмеленко также входит в топ-100 самых красивых женщин УрФО 2023 и топ-50 самых красивых и успешных женщин России. Ольга Чмеленко стала лицом The best model of Russia 2025 Ольга Чмеленко, vk.com Фото:

