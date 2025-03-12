Челябинка стала лицом конкурса красоты The best model of Russia. Фото

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Челябинка стала лицом проекта лучших моделей России 2025
Челябинка стала лицом проекта лучших моделей России 2025 Фото:

Предпринимательница из Магнитогорска Челябинской области Ольга Чмеленко стала лицом проекта The best model of Russia, проходящем в Санкт-Петербурге. Об итогах конкурса красоты модель сообщила в своих социальных сетях.

«Лицо проекта The best model of Russia 2025. Санкт-Петербург», — сообщила Чмеленко в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Проект проходил в северной столице России с 1 по 6 марта. С 2023 года женщина восемь раз становилась победительницей конкурсов красоты международного и всероссийского уровня. Чмеленко также входит в топ-100 самых красивых женщин УрФО 2023 и топ-50 самых красивых и успешных женщин России.

Ольга Чмеленко стала лицом The best model of Russia 2025
Ольга Чмеленко стала лицом The best model of Russia 2025
Фото:

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Предпринимательница из Магнитогорска Челябинской области Ольга Чмеленко стала лицом проекта The best model of Russia, проходящем в Санкт-Петербурге. Об итогах конкурса красоты модель сообщила в своих социальных сетях. «Лицо проекта The best model of Russia 2025. Санкт-Петербург», — сообщила Чмеленко в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Проект проходил в северной столице России с 1 по 6 марта. С 2023 года женщина восемь раз становилась победительницей конкурсов красоты международного и всероссийского уровня. Чмеленко также входит в топ-100 самых красивых женщин УрФО 2023 и топ-50 самых красивых и успешных женщин России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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