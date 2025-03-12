Предпринимательница из Магнитогорска Челябинской области Ольга Чмеленко стала лицом проекта The best model of Russia, проходящем в Санкт-Петербурге. Об итогах конкурса красоты модель сообщила в своих социальных сетях.
«Лицо проекта The best model of Russia 2025. Санкт-Петербург», — сообщила Чмеленко в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Проект проходил в северной столице России с 1 по 6 марта. С 2023 года женщина восемь раз становилась победительницей конкурсов красоты международного и всероссийского уровня. Чмеленко также входит в топ-100 самых красивых женщин УрФО 2023 и топ-50 самых красивых и успешных женщин России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!