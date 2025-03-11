11 марта 2025

Жительницы ХМАО распродают подарки после 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Сертификаты в магазины косметики и парфюмерии распродают после 8 Марта
Сертификаты в магазины косметики и парфюмерии распродают после 8 Марта Фото:

Жительницы ХМАО кинулись распродавать ненужные сертификаты, которые они получили в подарок на 8 Марта. Многие с помощью бесплатных онлайн-сервисов объявлений предлагают товар дешевле номинала.

Так, например, сертификат в магазин косметики номиналом в три тысячи рублей продают за 2 500 рублей. Также югорчанки хотят выгодно избавиться от карточек в спа-центры, парфюмерные бутики, клиники косметологии, фотостудии. «При сделке проверим баланс», — обещают продавцы.

Ранее URA.RU рассказывало, как вернуть ненужный подарочный сертификат. Необходимо написать заявление и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс.

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Жительницы ХМАО кинулись распродавать ненужные сертификаты, которые они получили в подарок на 8 Марта. Многие с помощью бесплатных онлайн-сервисов объявлений предлагают товар дешевле номинала. Так, например, сертификат в магазин косметики номиналом в три тысячи рублей продают за 2 500 рублей. Также югорчанки хотят выгодно избавиться от карточек в спа-центры, парфюмерные бутики, клиники косметологии, фотостудии. «При сделке проверим баланс», — обещают продавцы. Ранее URA.RU рассказывало, как вернуть ненужный подарочный сертификат. Необходимо написать заявление и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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