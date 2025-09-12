Названы сроки поставки 50 новых троллейбусов в Екатеринбург. Фото

Полсотни новых троллейбусов поставят в Екатеринбург к 1 марта
В Екатеринбурге полностью обновят троллейбусный парк
Полсотни новых троллейбусов, о поставке которых в Екатеринбург ранее сообщало URA.RU, привезут к весне 2026 года. Об этом рассказал врио губернатора Денис Паслер.

«Троллейбусы должны прийти в город до 1 марта следующего года», — написал глава региона в своем telegram-канале. Конкурс на поставку транспорта объявили 12 сентября.

Паслер добавил, что к 2030-му 85% общественного транспорта в Свердловской области планируют сделать современным и безопасным. Новые машины будут оборудованы кондиционерами, зарядками, видеонаблюдением и пандусами.

Для замены устаревших моделей на новые в 2023 году власти Екатеринбурга закупили 50 троллейбусов производства «Белкоммунмаш». В 2024-м еще 50. Тогда пришли низкопольные модели компании «Синара». На обновление парка было выделено 1,65 миллиарда рублей. В июне 2025-го вице-мэр по транспорту Рустам Галямов заявил о том, что город закупит еще 50 новых троллейбусов.

Большую транспортную реформу в Екатеринбурге Орлов и Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.

© Служба новостей «URA.RU»
