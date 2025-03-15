Бывший канцлер Германии Ангела Меркель оценила Россию как влиятельную страну, вызывающую восхищение у президента США Дональда Трампа. Она подчеркнула значимость РФ на международной арене.
«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — заявила Меркель в беседе с Berliner Zeitung.
Тем не менее экс-канцлер Германии добавила, что восхищение Трампа Россией не переводится в политику безоговорочных уступок. Она напомнила, что приоритетом для Трампа всегда были интересы Штатов, что отражается в его политическом лозунге «Сделаем Америку снова великой». Меркель также подчеркнула необходимость учитывать и обсуждать интересы России в международной политике.
Также бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский не имеет права односторонне устанавливать условия для достижения мирного соглашения. Она отметила, что необходимо принимать решения в сотрудничестве с международными партнерами и учитывать интересы всех заинтересованных сторон, в том числе России.
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