14 марта 2025

В пермском вузе объяснили, зачем «схантили» экс-главу фонда капремонта

Экс-глава фонда капремонта Прикамья Хлебников назначен проректором в ПГНИУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Прежнее место работы Владимир Хлебников покинул по собственному желанию
Прежнее место работы Владимир Хлебников покинул по собственному желанию Фото:

Бывший руководитель фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников стал проректором в Пермском классическом университете (ПГНИУ) перед стартом комплексной работы по улучшению имущественного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Проводится реконструкция „мешковского комплекса“. Только за прошлый год мы ввели в эксплуатацию более 1400 квадратных метров новых помещений для образования и науки. Благодаря федеральной и региональной поддержке — получили возможность для ремонта учебных корпусов и общежитий. Поэтому было принято решение об усилении команды человеком с большим опытом работы в этой сфере» — цитирует собеседника из ПГНИУ издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее обязанности проректора по административно-хозяйственной работе были разделены между ректором и проректором.

Хлебников является бывшим командиром пермского полка ДПС и экс-главой Кировского района. Он возглавил региональный фонд капремонта в качестве и.о. в январе 2021 года.

URA.RU получило информацию о переходе Хлебникова на  новое место работы в конце января. В феврале инсайд информационного агентства подтвердился.

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Бывший руководитель фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников стал проректором в Пермском классическом университете (ПГНИУ) перед стартом комплексной работы по улучшению имущественного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба вуза. «Проводится реконструкция „мешковского комплекса“. Только за прошлый год мы ввели в эксплуатацию более 1400 квадратных метров новых помещений для образования и науки. Благодаря федеральной и региональной поддержке — получили возможность для ремонта учебных корпусов и общежитий. Поэтому было принято решение об усилении команды человеком с большим опытом работы в этой сфере» — цитирует собеседника из ПГНИУ издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее обязанности проректора по административно-хозяйственной работе были разделены между ректором и проректором. Хлебников является бывшим командиром пермского полка ДПС и экс-главой Кировского района. Он возглавил региональный фонд капремонта в качестве и.о. в январе 2021 года. URA.RU получило информацию о переходе Хлебникова на  новое место работы в конце января. В феврале инсайд информационного агентства подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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