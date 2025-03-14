В пермском вузе объяснили, зачем «схантили» экс-главу фонда капремонта

Бывший руководитель фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников стал проректором в Пермском классическом университете (ПГНИУ) перед стартом комплексной работы по улучшению имущественного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Проводится реконструкция „мешковского комплекса“. Только за прошлый год мы ввели в эксплуатацию более 1400 квадратных метров новых помещений для образования и науки. Благодаря федеральной и региональной поддержке — получили возможность для ремонта учебных корпусов и общежитий. Поэтому было принято решение об усилении команды человеком с большим опытом работы в этой сфере» — цитирует собеседника из ПГНИУ издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее обязанности проректора по административно-хозяйственной работе были разделены между ректором и проректором.
Хлебников является бывшим командиром пермского полка ДПС и экс-главой Кировского района. Он возглавил региональный фонд капремонта в качестве и.о. в январе 2021 года.
URA.RU получило информацию о переходе Хлебникова на новое место работы в конце января. В феврале инсайд информационного агентства подтвердился.
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