В Пермском крае хотят построить новый ипподром

В п. Ферма Пермского района планируется строительство ипподрома. В бюджете Пермского края на 2025-2026 годы на эти цели предусмотрено 100 млн рублей. Как пояснила на заседании комитета по инфраструктуре 18 марта министр спорта Татьяна Чеснокова, проект строительства будет межотраслевым.
«Мы будет подходить к реализации проекта поэтапно. И первая задача — создать спортивную часть инфраструктуры для этого объекта. Мы должны будем разработать в течение трех месяцев проектную документацию по выполнению работ по обустройству модульных сооружений», — передает корреспондент URA.RU с заседания.
Будут построены скаковая и беговая дорожки, после этого организуют площадки ля проведения спортивных мероприятий. В частности, 100 млн рублей, которые предусматривают в бюджете, пойдут на обустройство бегового круга. В перспективе планируется привлекать и средства коневладельцев, заинтересованных в развитии коневодства.
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