В Пермском крае хотят построить новый ипподром

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Власти рассчитывают привлечь к проекту коневодов
Власти рассчитывают привлечь к проекту коневодов Фото:

В п. Ферма Пермского района планируется строительство ипподрома. В бюджете Пермского края на 2025-2026 годы на эти цели предусмотрено 100 млн рублей. Как пояснила на заседании комитета по инфраструктуре 18 марта министр спорта Татьяна Чеснокова, проект строительства будет межотраслевым.

«Мы будет подходить к реализации проекта поэтапно. И первая задача — создать спортивную часть инфраструктуры для этого объекта. Мы должны будем разработать в течение трех месяцев проектную документацию по выполнению работ по обустройству модульных сооружений», — передает корреспондент URA.RU с заседания.

Будут построены скаковая и беговая дорожки, после этого организуют площадки ля проведения спортивных мероприятий. В частности, 100 млн рублей, которые предусматривают в бюджете, пойдут на обустройство бегового круга. В перспективе планируется привлекать и средства коневладельцев, заинтересованных в развитии коневодства.

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В п. Ферма Пермского района планируется строительство ипподрома. В бюджете Пермского края на 2025-2026 годы на эти цели предусмотрено 100 млн рублей. Как пояснила на заседании комитета по инфраструктуре 18 марта министр спорта Татьяна Чеснокова, проект строительства будет межотраслевым. «Мы будет подходить к реализации проекта поэтапно. И первая задача — создать спортивную часть инфраструктуры для этого объекта. Мы должны будем разработать в течение трех месяцев проектную документацию по выполнению работ по обустройству модульных сооружений», — передает корреспондент URA.RU с заседания. Будут построены скаковая и беговая дорожки, после этого организуют площадки ля проведения спортивных мероприятий. В частности, 100 млн рублей, которые предусматривают в бюджете, пойдут на обустройство бегового круга. В перспективе планируется привлекать и средства коневладельцев, заинтересованных в развитии коневодства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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