Дочка «Роснефти» в ХМАО ищет мастера на зарплату свыше 400 тысяч рублей

В Нягани (ХМАО) компания «РН-ГРП», являющаяся дочерним предприятием «Роснефти», ищет в свою команду мастера по повышению нефтеотдачи пластов. Согласно объявлению на портале «Работа России», специалисту обещают платить 402 тысячи рублей.
«ООО „РН-ГРП“ в Нягани ищет мастера по повышению нефтеотдачи пластов с опытом работы. Вахтовый метод работы. Зарплата — 402 772 рублей», — сообщается в объявлении на портале.
Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, но без опыта работы либо со средним образованием и опытом от года. Основная обязанность — руководство работами гидроразрыва пластов и пескоструйной перфорации с соблюдением технологической последовательности процесса. Работодатель обещает оплачивать занятия спортом, отдых и питание, а также предоставить полис ДМС.
Ранее в Нягани требовался изолировщик-кровельщик на зарплату в 600 тысяч рублей. Компания обещала сотруднику униформу, обеспечить проживанием в хорошем хостеле, медицинскую страховку, двухразовое питание и трансфер.
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