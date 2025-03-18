18 марта 2025

Дочка «Роснефти» в ХМАО ищет мастера на зарплату свыше 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В компанию требуется мастер по повышению нефтеотдачи пластов
В компанию требуется мастер по повышению нефтеотдачи пластов Фото:

В Нягани (ХМАО) компания «РН-ГРП», являющаяся дочерним предприятием «Роснефти», ищет в свою команду мастера по повышению нефтеотдачи пластов. Согласно объявлению на портале «Работа России», специалисту обещают платить 402 тысячи рублей.

«ООО „РН-ГРП“ в Нягани ищет мастера по повышению нефтеотдачи пластов с опытом работы. Вахтовый метод работы. Зарплата — 402 772 рублей», — сообщается в объявлении на портале.

Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, но без опыта работы либо со средним образованием и опытом от года. Основная обязанность — руководство работами гидроразрыва пластов и пескоструйной перфорации с соблюдением технологической последовательности процесса. Работодатель обещает оплачивать занятия спортом, отдых и питание, а также предоставить полис ДМС.

Ранее в Нягани требовался изолировщик-кровельщик на зарплату в 600 тысяч рублей. Компания обещала сотруднику униформу, обеспечить проживанием в хорошем хостеле, медицинскую страховку, двухразовое питание и трансфер.

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В Нягани (ХМАО) компания «РН-ГРП», являющаяся дочерним предприятием «Роснефти», ищет в свою команду мастера по повышению нефтеотдачи пластов. Согласно объявлению на портале «Работа России», специалисту обещают платить 402 тысячи рублей. «ООО „РН-ГРП“ в Нягани ищет мастера по повышению нефтеотдачи пластов с опытом работы. Вахтовый метод работы. Зарплата — 402 772 рублей», — сообщается в объявлении на портале. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, но без опыта работы либо со средним образованием и опытом от года. Основная обязанность — руководство работами гидроразрыва пластов и пескоструйной перфорации с соблюдением технологической последовательности процесса. Работодатель обещает оплачивать занятия спортом, отдых и питание, а также предоставить полис ДМС. Ранее в Нягани требовался изолировщик-кровельщик на зарплату в 600 тысяч рублей. Компания обещала сотруднику униформу, обеспечить проживанием в хорошем хостеле, медицинскую страховку, двухразовое питание и трансфер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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