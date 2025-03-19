Российские войска лишили ВСУ запасов топлива

Российские войска нанесли удар по складам топлива ВСУ в районе Орельского Днепропетровской области, что значительно ухудшило украинских подразделений. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска отработали по нефтебазе, есть попадания в резервуары, где хранилось дизельное топливо, предназначенное для военной техники <...> Это ощутимый удар с точки зрения обеспечения ВСУ топливом на запорожском направлении», — рассказал Владимир Рогов в беседе с ТАСС.
В результате удара были уничтожены дополнительные резервуары, вмещавшие четыре миллиона литров, а также основной резервуар большего объема. После попадания начался пожар, охвативший более двух тысяч квадратных метров, подчеркнул Рогов.
По его словам, удар был осуществлен в ночь с 17 на 18 марта. Минобороны РФ 18 марта также сообщало о поражении тех объектов нефтяной отрасли Украины, которые обеспечивали технику ВСУ. Атака была проведена силами авиации и беспилотных войск.
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