Российские войска лишили ВСУ запасов топлива

Рогов: ВС РФ разгромили склады топлива ВСУ в Днепропетровской области
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ВСУ лишились части топлива после удара российской авиации и БПЛА
ВСУ лишились части топлива после удара российской авиации и БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по складам топлива ВСУ в районе Орельского Днепропетровской области, что значительно ухудшило украинских подразделений. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска отработали по нефтебазе, есть попадания в резервуары, где хранилось дизельное топливо, предназначенное для военной техники <...> Это ощутимый удар с точки зрения обеспечения ВСУ топливом на запорожском направлении», — рассказал Владимир Рогов в беседе с ТАСС. 

В результате удара были уничтожены дополнительные резервуары, вмещавшие четыре миллиона литров, а также основной резервуар большего объема. После попадания начался пожар, охвативший более двух тысяч квадратных метров, подчеркнул Рогов.

По его словам, удар был осуществлен в ночь с 17 на 18 марта. Минобороны РФ 18 марта также сообщало о поражении тех объектов нефтяной отрасли Украины, которые обеспечивали технику ВСУ. Атака была проведена силами авиации и беспилотных войск.

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Российские войска нанесли удар по складам топлива ВСУ в районе Орельского Днепропетровской области, что значительно ухудшило украинских подразделений. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Наши войска отработали по нефтебазе, есть попадания в резервуары, где хранилось дизельное топливо, предназначенное для военной техники <...> Это ощутимый удар с точки зрения обеспечения ВСУ топливом на запорожском направлении», — рассказал Владимир Рогов в беседе с ТАСС.  В результате удара были уничтожены дополнительные резервуары, вмещавшие четыре миллиона литров, а также основной резервуар большего объема. После попадания начался пожар, охвативший более двух тысяч квадратных метров, подчеркнул Рогов. По его словам, удар был осуществлен в ночь с 17 на 18 марта. Минобороны РФ 18 марта также сообщало о поражении тех объектов нефтяной отрасли Украины, которые обеспечивали технику ВСУ. Атака была проведена силами авиации и беспилотных войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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