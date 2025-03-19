В носках замаскированных бойцов ВСУ обнаружили флаги Украины и ЕС, что, по мнению российских военных, свидетельствует о подготовке к провокационной акции. На донецком направлении украинская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся подобраться к позициям ВС РФ, была уничтожена.
Тем временем в Горловке ВСУ применили кассетные боеприпасы, а на Белгородском и Курском направлениях продолжаются ожесточенные бои, где российские силы успешно сдерживают попытки прорыва и теснят противника к границе. Ход боевых действий и карта спецоперации на 19 марта — в материале URA.RU.
Донецкое направление
В носках замаскированных бойцов ВСУ нашли флаги Украины
В районе города Селидово в ДНР российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, замаскированную под российских солдат. Замкомандира танкового батальона с позывным «Богдан» рассказал РИА Новости, что ночью ДРГ попыталась подобраться к позициям ВС РФ, но была встречена плотным огнем и полностью ликвидирована. При обыске тел бойцы нашли флаги Украины и ЕС, спрятанные в носках, что, по словам «Богдана», указывает на намерение провести показательную акцию с установкой символов и съемкой видео.
Украинские военные применили кассетные боеприпасы
Тем временем в Горловке ВСУ применили кассетные боеприпасы, обстреляв центр города и жилой массив «Строитель». Мэр Иван Приходько сообщил, что число раненых мирных жителей достигло одиннадцати.
Командный объект ВСУ был уничтожен российскими военными
Командный пункт роты ВСУ был уничтожен в ходе операции, проведенной штурмовиками из Сахалина на южнодонецком направлении. По информации Министерства обороны Российской Федерации, объект находился в заброшенном двухэтажном здании, куда были брошены две противотанковые мины. Также было указано, что подразделения подошли к позициям противника на близкое расстояние и предложили военнослужащим ВСУ сдаться, на что последние ответили огнем.
Иностранные наемники в ДНР
Группа иностранных наемников, действующая в составе Вооруженных сил Украины, была уничтожена во время операции по перемещению к линии фронтального соприкосновения в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.
Освобождение территорий
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о том, что российские военные силы вытеснили украинские военные подразделения с территории более 12 квадратных километров. Там находятся административные границы Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей.
Белгородское направление
Прорыв у Демидовки
На стыке Белгородской и Курской областей, в районе Демидово-Графовка, ВСУ попытались прорвать государственную границу. Как сообщает telegram-канал War Gonzo, противник задействовал инженерные машины для разминирования, тяжелую и легкую бронетехнику, а также мобильные пехотные группы. В бой были брошены силы, ранее отступившие из курского приграничья, с целью выйти к асфальтированной дороге и развить наступление. Однако техника и значительная часть личного состава были уничтожены российскими войсками. Военкор Поддубный уточняет, что ночью в районе села Демидовка Краснояружского района группировка прикрытия госграницы встретила атакующих артиллерийским огнем и ударами БПЛА, полностью сорвав прорыв.
Утренние атаки и потери ВСУ
Утром ВСУ продолжили давление, бросив в наступление отделение на бронетехнике и пехоту на квадроциклах, о чем сообщает военкор Юрий Котенок. Однако противник не смог даже приблизиться к Демидовке — дистанционные средства поражения уничтожили две единицы техники еще на подходе. За сутки зафиксировано восемь атак, все безуспешные. Потери ВСУ включали два танка, три боевые бронированные машины (ББМ), одну РСЗО и несколько квадроциклов. Удары также наносились по резервам и средствам поражения противника в приграничье, что ослабило его возможности для новых вылазок.
Текущая обстановка
Несмотря на уничтожение техники и части пехоты, остатки украинских сил продолжают скрываться в лесных массивах у границы, сохраняя потенциал для провокаций. Средства дальнего поражения с обеих сторон остаются активны, и, как отмечает War Gonzo, новые попытки прорыва ожидаются в ближайшее время. Российские войска удерживают контроль, применяя артиллерию и дроны для пресечения любых действий ВСУ. Ситуация остается напряженной, но стабильной благодаря слаженной работе ПВО и группировок прикрытия.
Курское направление
Бегство из Гуево
В районе села Гуево солдаты Вооруженных сил Украины, включая бойцов националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ), пытаются малыми группами сбежать в сторону Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. Деморализованные подразделения ВСУ, оказавшиеся под плотным огнем, несут потери от ударов российской артиллерии и операторов беспилотников. Источник отметил, что отступающие группы становятся легкой мишенью в лесных массивах, где они пытаются укрыться.
Удары Су-25 по бронетехнике
Российские штурмовики Су-25 нанесли серию ударов авиаракетами по замаскированной бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Как сообщили в Минобороны РФ, после выполнения боевых задач инженерно-технический состав оперативно подготовил самолеты к повторным вылетам, обеспечив непрерывное давление на противника. Уничтожение техники существенно ослабило боеспособность украинских сил в этом секторе.
Пленные из ВСУ
За последние дни семь военнослужащих ВСУ сдались в плен спецназу «Ахмат» в ходе освобождения Курской области. Об этом ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов. По его словам, украинские солдаты пребывали в шоковом состоянии, так как их руководство бросило их без предупреждения об отступлении. Эти случаи подчеркивают нарастающий хаос в рядах противника.
Продвижение к границе
Российские войска продолжают теснить ВСУ к государственной границе. На сегодняшний день под контролем противника остаются лишь два населенных пункта в Курской области — Олешня и Горналь. В районе Гоголевки идут ожесточенные бои, где российские силы стремятся вытеснить остатки украинских подразделений. Одновременно в Сумской области ВС РФ ведут боевые действия в районе Басовки, расширяя зону давления на приграничные территории противника.
Текущая обстановка
Курское направление демонстрирует уверенное доминирование российских войск. Отступление ВСУ, потери в технике и сдача в плен свидетельствуют о снижении боевого духа противника. Удары артиллерии, авиации и дронов не оставляют шансов на перегруппировку, а продвижение к границе закрепляет успехи ВС РФ. Ситуация остается динамичной, но под полным контролем российских сил, передает WarGonzo
Запорожское направление
Российские войска продолжают контролировать ход боевых действий на Запорожском направлении, сосредоточив усилия в районе населенных пунктов Степовое, Щербаков и Малые Щербаков. Как сообщает WarGonzo, ВС РФ уверенно удерживают инициативу, несмотря на попытки ВСУ вернуть утраченные позиции. Противник предпринимает контратаки, но все они заканчиваются безуспешно.
Часовоярское направление
На Часовоярском направлении ситуация остается стабильной, но напряженной. По данным WarGonzo, существенных изменений в линии фронта нет: бои продолжаются непосредственно в Часовом Яре и на прилегающих флангах.
Атака БПЛА по регионам России
В ночь на 19 марта российские средства ПВО отразили крупную атаку украинских беспилотников, сбив 57 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем. Как сообщили в Минобороны РФ, основная часть — 35 дронов — была уничтожена над Курской областью, 13 — над Орловской, по одному — над Тульской и Брянской областями, а также семь — над акваторией Азовского моря.
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