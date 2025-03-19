ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Горловки

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ВСУ атаковали жилые здания и городской центр в Горловке
ВСУ атаковали жилые здания и городской центр в Горловке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами центр и несколько жилых кварталов города Горловка (ДНР). Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«ВФУ (военные формирования Украины, — прим. URA.RU) нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Горловки», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. Он отметил, что также удар был нанесен по жилому массиву «Строитель». Повреждены здания и гражданская инфраструктура.

Ранее в Горловке была атакована пожарная часть, пострадали два сотрудника. Об этом пишет RT.

Обновлено в 8.40 (мск): число пострадавших выросло до 11 человек. Об этом также проинформировал мэр города Приходько. 

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ВСУ атаковали кассетными боеприпасами центр и несколько жилых кварталов города Горловка (ДНР). Об этом сообщил мэр Иван Приходько. «ВФУ (военные формирования Украины, — прим. URA.RU) нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Горловки», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. Он отметил, что также удар был нанесен по жилому массиву «Строитель». Повреждены здания и гражданская инфраструктура. Ранее в Горловке была атакована пожарная часть, пострадали два сотрудника. Об этом пишет RT. Обновлено в 8.40 (мск): число пострадавших выросло до 11 человек. Об этом также проинформировал мэр города Приходько. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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