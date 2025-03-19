ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Горловки

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами центр и несколько жилых кварталов города Горловка (ДНР). Об этом сообщил мэр Иван Приходько.
«ВФУ (военные формирования Украины, — прим. URA.RU) нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Горловки», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. Он отметил, что также удар был нанесен по жилому массиву «Строитель». Повреждены здания и гражданская инфраструктура.
Ранее в Горловке была атакована пожарная часть, пострадали два сотрудника. Об этом пишет RT.
Обновлено в 8.40 (мск): число пострадавших выросло до 11 человек. Об этом также проинформировал мэр города Приходько.
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