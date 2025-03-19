ВС РФ освободили более 1200 гектаров на границе ДНР и Днепропетровской области

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ВС РФ освободили от подразделений ВСУ более 12 квадратных километров
ВС РФ освободили от подразделений ВСУ более 12 квадратных километров Фото:
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Российские силы продвинулись в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, освободив более 12 квадратных километров (более 1,2 тысячи гектаров) территории от подразделений ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Успехи на стыке трех регионов — ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — составили около 12,5 квадратных километра», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС. По его словам, в районе Бурлацкого ВС РФ осуществили освобождение территории протяженностью более пяти квадратных километров к северу и северо-востоку, в направлении населенных пунктов Скудное и Днепроэнергия. Восточнее, возле села Раздольное, было освобождено около 7,5 квадратных километра.

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Российские силы продвинулись в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, освободив более 12 квадратных километров (более 1,2 тысячи гектаров) территории от подразделений ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. «Успехи на стыке трех регионов — ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — составили около 12,5 квадратных километра», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС. По его словам, в районе Бурлацкого ВС РФ осуществили освобождение территории протяженностью более пяти квадратных километров к северу и северо-востоку, в направлении населенных пунктов Скудное и Днепроэнергия. Восточнее, возле села Раздольное, было освобождено около 7,5 квадратных километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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