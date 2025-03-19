ВС РФ освободили более 1200 гектаров на границе ДНР и Днепропетровской области

Российские силы продвинулись в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, освободив более 12 квадратных километров (более 1,2 тысячи гектаров) территории от подразделений ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Успехи на стыке трех регионов — ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — составили около 12,5 квадратных километра», — заявил Рогов в разговоре с ТАСС. По его словам, в районе Бурлацкого ВС РФ осуществили освобождение территории протяженностью более пяти квадратных километров к северу и северо-востоку, в направлении населенных пунктов Скудное и Днепроэнергия. Восточнее, возле села Раздольное, было освобождено около 7,5 квадратных километра.
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