Финский прокурор обжаловал приговор россиянину Тордену

Yle: замгенпрокурора Финляндии подал апелляцию на приговор суда Тордену
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Адвокат Тордена предположила, что апелляция связана с визитом Зеленского в Хельсинки
Адвокат Тордена предположила, что апелляция связана с визитом Зеленского в Хельсинки Фото:

Заместитель генерального прокурора Финляндии Юкка Раппе обжаловал судебное решение по делу бывшего командира отряда «Русич» Воислава Тордена (настоящее имя — Ян Петровский), который был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает в среду телерадиовещатель Yle.

«Дело Воислава Тордена, осужденного за военные преступления, передано в апелляционный суд», — передает Yle. Там добавили, что заместитель генпрокурора выразил неудовлетворение по поводу решения, принятого Хельсинкским окружным судом 14 марта.

Апелляция была подана в связи с отклонением судом одного из обвинений, предъявленных Тордену. Адвокат обвиняемого Наталия Мальгина в беседе с РИА Новости предположила, что апелляция могла быть связана с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Хельсинки, так как Финляндия находится на стороне Киева.

В Финляндии 14 марта вынесен приговор в отношении Тордена, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению за совершение военных преступлений на территории восточной Украины в период с 2014 по 2015 год. Согласно обвинению, Торден участвовал в нападениях на колонны украинской армии, что привело к гибели и ранениям десятков военнослужащих.

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Заместитель генерального прокурора Финляндии Юкка Раппе обжаловал судебное решение по делу бывшего командира отряда «Русич» Воислава Тордена (настоящее имя — Ян Петровский), который был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает в среду телерадиовещатель Yle. «Дело Воислава Тордена, осужденного за военные преступления, передано в апелляционный суд», — передает Yle. Там добавили, что заместитель генпрокурора выразил неудовлетворение по поводу решения, принятого Хельсинкским окружным судом 14 марта. Апелляция была подана в связи с отклонением судом одного из обвинений, предъявленных Тордену. Адвокат обвиняемого Наталия Мальгина в беседе с РИА Новости предположила, что апелляция могла быть связана с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Хельсинки, так как Финляндия находится на стороне Киева. В Финляндии 14 марта вынесен приговор в отношении Тордена, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению за совершение военных преступлений на территории восточной Украины в период с 2014 по 2015 год. Согласно обвинению, Торден участвовал в нападениях на колонны украинской армии, что привело к гибели и ранениям десятков военнослужащих.
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