Финский прокурор обжаловал приговор россиянину Тордену

Заместитель генерального прокурора Финляндии Юкка Раппе обжаловал судебное решение по делу бывшего командира отряда «Русич» Воислава Тордена (настоящее имя — Ян Петровский), который был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает в среду телерадиовещатель Yle.
«Дело Воислава Тордена, осужденного за военные преступления, передано в апелляционный суд», — передает Yle. Там добавили, что заместитель генпрокурора выразил неудовлетворение по поводу решения, принятого Хельсинкским окружным судом 14 марта.
Апелляция была подана в связи с отклонением судом одного из обвинений, предъявленных Тордену. Адвокат обвиняемого Наталия Мальгина в беседе с РИА Новости предположила, что апелляция могла быть связана с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Хельсинки, так как Финляндия находится на стороне Киева.
В Финляндии 14 марта вынесен приговор в отношении Тордена, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению за совершение военных преступлений на территории восточной Украины в период с 2014 по 2015 год. Согласно обвинению, Торден участвовал в нападениях на колонны украинской армии, что привело к гибели и ранениям десятков военнослужащих.
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