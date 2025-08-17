На севере Китая наводнение забрало жизни восьми туристов: как один поход обернулся стихийным бедствием

Наводнение на севере Китая унесло жизни восьми человек

17 августа 2025 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Китае река вышла из берегов и смыла туристов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Одной из причин выхода реки из берегов стали интенсивные ливни Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вблизи города Баяннур в Китае произошло внезапное крупное наводнение. Река вышла из берегов и смыла отдыхающих на дикой природе и устроивших пикник туристов. По информации местных журналистов, восемь человек погибли, еще 13 числятся пропавшими без вести. Предварительно, причиной наводнений послужили сильные ливни и ослабевающие муссонные ветры. Подробнее о стихийном бедствии — в материале URA.RU. Река вышла из берегов На севере Китая около 22:00 по местному времени (около 17:00 по московскому) произошло наводнение. Река, которая протекала через луга Внутренней Монголии, вышла из берегов и смыла отдыхающих на окраине города Баяннур. Об этом сообщает местное агентство «Синьхуа». Есть погибшие и пропавшие без вести По информации журналистов, река смыла 13 человек. Погибшими считаются восемь человек, а пропавшими без вести — четверо. Одного отдыхающего сумели эвакуировать с места происшествия. Как сообщается, туристы разбили лагерь на дикой природе, после чего связь с ними была потеряна. Предпосылки к наводнению и убытки Эксперты по погоде предполагают, что из-за смены климата произошла и смена погоды. С июля в Китае на протяжении нескольких недель наблюдается аномальная погода: страну накрывают интенсивные ливни, превышающие обычные показатели, а муссонные ветры на севере и юге — ослабевают. В связи с наводнениями, тысячи людей перемещаются. По информации Reuters, это приводит к экономическим потерям на миллиарды долларов.