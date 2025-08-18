Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

Системы ПВО успешно отразили авиационную атаку в северных районах Ростовской области. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, по данным военных, в ходе боевого дежурства были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Миллеровского и Чертковского районов.
По предварительной информации, инцидент не повлек за собой разрушений инфраструктуры. Местные власти подтвердили отсутствие повреждений гражданских объектов в результате падения обломков сбитых дронов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.