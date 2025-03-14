В Финляндии бывший командир отряда «Русич» Воислав Торден (Ян Петровский) 14 марта был приговорен к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные на востоке Украины в 2014 — 2015 годах. Об этом сообщил его адвокат.
В частности, Тордену инкриминируют нападения на украинские военные колонны, в результате которых погибли и были ранены десятки человек. Что известно об экс-командире «Русича» — в материале URA.RU.
Кто такой Воислав Торден
Торден в молодости много лет жил в Норвегии, где был известен своими крайне правыми взглядами. В частности, он был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина», передавал MTV3. По данным норвежской телекомпании NRK, он также воевал в Сирии на стороне Дамаска.
Торден находится под санкциями ЕС, США и Великобритании. Американский Минфин в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах, а также в военных действиях, продолжающихся на Украине с февраля 2022 года. Ведомство связывало ее с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».
Задержание
Торден был задержан в июле 2023 года в аэропорту Хельсинки за нарушение миграционного законодательства, но позже ему предъявили еще и обвинения в военных преступлениях на основании материалов, полученных из Украины. Финляндия отказалась выдать его Украине, ссылаясь на нарушения прав человека в этой стране. Сам Торден просил экстрадировать его в РФ.
9 декабря того же года Центральная криминальная полиция Финляндии начала проверку в отношении россиянина, который был задержан пограничной службой. Спустя два дня он снова был взят под стражу, а 15 декабря началось расследование. В январе 2024 года ему предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в страну. 13 февраля окружной суд Кюменлааксо приговорил Тордена к 40 дням условного заключения за нарушение запрета на въезд в Шенгенскую зону.
В чем обвиняется
Тордена обвиняли в пяти военных преступлениях, совершенных в сентябре 2014 года на востоке Украины в составе группы «Русич». Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений в ходе конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах, включая нападения на украинские военные колонны, в результате которых погибли и были ранены десятки человек. По версии обвинения, Торден, будучи командиром диверсионно-штурмовой группы, участвовал в этих действиях, выдавая своих бойцов за украинских военных. Доказательства основаны на видеозаписях, снятых участниками группы. Гособвинение запрашивало пожизненное заключение, но Торден отрицал свою вину.
Заключение
Сегодня, 14 марта, Воислав Торден был приговорен финским судом к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине в 2014 году. Об этом сообщил адвокат осужденного.
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