Стало известно, что появится на месте старейшей свердловской птицефабрики

На месте Среднеуральской птицефабрики построят технопарк
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Птицефабрику закрыли в 2021 году
Птицефабрику закрыли в 2021 году Фото:

Среднеуральскую птицефабрику продадут, чтобы закрыть долг в 127 млн рублей — эта сумма должна покрыть компенсацию за причинение вреда окружающей среде. На месте предприятия в будущем может появиться технопарк.

«Одни из потенциальных покупателей намерены реализовать на месте птицефабрики индустриальный парк. Его проект планируют разработать в конце весныначале лета 2025 года. По предварительным данным, запуск технопарка позволит создать до 5 тысяч рабочих мест», — пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на пресс-службу птицефабрики.

Предприятие основали в 1973 году, оно было первым в регионе по производству мяса птицы. В 2015 году площадку приобрел крупный агрохолдинг «Равис» челябинского олигарха Андрея Косилова. С тех пор к фабрике регулярно возникали претензии со стороны контролирующих органов. Закрыли предприятие в 2021 году.

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Среднеуральскую птицефабрику продадут, чтобы закрыть долг в 127 млн рублей — эта сумма должна покрыть компенсацию за причинение вреда окружающей среде. На месте предприятия в будущем может появиться технопарк. «Одни из потенциальных покупателей намерены реализовать на месте птицефабрики индустриальный парк. Его проект планируют разработать в конце весны — начале лета 2025 года. По предварительным данным, запуск технопарка позволит создать до 5 тысяч рабочих мест», — пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на пресс-службу птицефабрики. Предприятие основали в 1973 году, оно было первым в регионе по производству мяса птицы. В 2015 году площадку приобрел крупный агрохолдинг «Равис» челябинского олигарха Андрея Косилова. С тех пор к фабрике регулярно возникали претензии со стороны контролирующих органов. Закрыли предприятие в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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