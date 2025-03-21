Бывший лидер ОПС «Уралмаш» стал банкротом

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Александр Куковякин задолжал миллионы различным предприятиям
Александр Куковякин задолжал миллионы различным предприятиям Фото:

Один из бывших лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», бизнесмен Александр Куковякин признан банкротом. Информация содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«Процедуру реструктуризации долгов гражданина Куковякина завершить. Признать Куковякина Александра Васильевича банкротом», — указано в решении суда. Реализация имущества должна пройти в течение четырех месяцев.

В настоящий момент Куковякин судится с предприятиями «Уралпластик», «Уральская стекольная компания» и «Еврогласс», а также с предпринимателем Иваном Кузнецовым. Бизнесмен в прошлом был одним из лидеров «Уралмаша», депутатом гордумы Екатеринбурга и депутатом Палаты представителей.

Около 10 лет скрывался в ОАЭ, его объявляли в международный розыск. В 2015 году экстрадирован в Россию. Куковякин был осужден в феврале 2016 года за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода, полностью признал свою вину и был приговорен к четырем годам колонии. Вышел на свободу в 2018 году и занялся бизнесом. 

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Один из бывших лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», бизнесмен Александр Куковякин признан банкротом. Информация содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Процедуру реструктуризации долгов гражданина Куковякина завершить. Признать Куковякина Александра Васильевича банкротом», — указано в решении суда. Реализация имущества должна пройти в течение четырех месяцев. В настоящий момент Куковякин судится с предприятиями «Уралпластик», «Уральская стекольная компания» и «Еврогласс», а также с предпринимателем Иваном Кузнецовым. Бизнесмен в прошлом был одним из лидеров «Уралмаша», депутатом гордумы Екатеринбурга и депутатом Палаты представителей. Около 10 лет скрывался в ОАЭ, его объявляли в международный розыск. В 2015 году экстрадирован в Россию. Куковякин был осужден в феврале 2016 года за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода, полностью признал свою вину и был приговорен к четырем годам колонии. Вышел на свободу в 2018 году и занялся бизнесом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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