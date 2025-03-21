ФСБ накрыла крупные нарколаборатории в российских регионах

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ФСБ накрыла несколько лабораторий в двух российских регионах
ФСБ накрыла несколько лабораторий в двух российских регионах Фото:

Сотрудники ФСБ совместно с войсками национальной гвардии России провели рейды во Владимирской и Смоленской областях, в результате которых были задержаны лица, причастные к незаконному производству и сбыту наркотиков в крупных объемах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ при силовой поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии России на территориях Владимирской и Смоленской областей проведены операции по пресечению деятельности лиц, специализирующихся на незаконном производстве и <...> сбыте особо крупных партий наркотиков», — отмечается в сообщении центра общественных связей ФСБ. Оно опубликовано на сайт федеральной службы. 

В ходе операций было изъято более 55 кг N-метилэфедрона и 450 литров наркосодержащей жидкости во Владимирской области, а также более 224 килограмм N-метилэфедрона и 11 тонн такой же жидкости в Смоленской области. Помимо наркотиков, также было изъято оружие и крупные суммы денег, включая криптовалюту. Возбуждено уголовное дело, задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

На днях операции по выявлению нарколабораторий также были проведены в Ленинградской области. Выяснилось, что двое жителей Смоленской области арендовали дом в одном из поселков в северном регионе, где и была организована незаконная лаборатория. По факту проведенной операции также было возбуждено уголовное дело.

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Сотрудники ФСБ совместно с войсками национальной гвардии России провели рейды во Владимирской и Смоленской областях, в результате которых были задержаны лица, причастные к незаконному производству и сбыту наркотиков в крупных объемах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. «ФСБ при силовой поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии России на территориях Владимирской и Смоленской областей проведены операции по пресечению деятельности лиц, специализирующихся на незаконном производстве и <...> сбыте особо крупных партий наркотиков», — отмечается в сообщении центра общественных связей ФСБ. Оно опубликовано на сайт федеральной службы.  В ходе операций было изъято более 55 кг N-метилэфедрона и 450 литров наркосодержащей жидкости во Владимирской области, а также более 224 килограмм N-метилэфедрона и 11 тонн такой же жидкости в Смоленской области. Помимо наркотиков, также было изъято оружие и крупные суммы денег, включая криптовалюту. Возбуждено уголовное дело, задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  На днях операции по выявлению нарколабораторий также были проведены в Ленинградской области. Выяснилось, что двое жителей Смоленской области арендовали дом в одном из поселков в северном регионе, где и была организована незаконная лаборатория. По факту проведенной операции также было возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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