ФСБ накрыла крупные нарколаборатории в российских регионах

Сотрудники ФСБ совместно с войсками национальной гвардии России провели рейды во Владимирской и Смоленской областях, в результате которых были задержаны лица, причастные к незаконному производству и сбыту наркотиков в крупных объемах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«ФСБ при силовой поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии России на территориях Владимирской и Смоленской областей проведены операции по пресечению деятельности лиц, специализирующихся на незаконном производстве и <...> сбыте особо крупных партий наркотиков», — отмечается в сообщении центра общественных связей ФСБ. Оно опубликовано на сайт федеральной службы.
В ходе операций было изъято более 55 кг N-метилэфедрона и 450 литров наркосодержащей жидкости во Владимирской области, а также более 224 килограмм N-метилэфедрона и 11 тонн такой же жидкости в Смоленской области. Помимо наркотиков, также было изъято оружие и крупные суммы денег, включая криптовалюту. Возбуждено уголовное дело, задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На днях операции по выявлению нарколабораторий также были проведены в Ленинградской области. Выяснилось, что двое жителей Смоленской области арендовали дом в одном из поселков в северном регионе, где и была организована незаконная лаборатория. По факту проведенной операции также было возбуждено уголовное дело.
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