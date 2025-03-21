В туриндустрии назвали две причины падения спроса на отдых в России

Член РСТ Ромашкин: спрос на отдых в РФ сократится из-за разлива мазута
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Россияне могут предпочесть зарубежные направления для отдыха внутренним в 2025 году
Россияне могут предпочесть зарубежные направления для отдыха внутренним в 2025 году Фото:

Спрос на отдых в РФ может снизиться из-за разлива мазута в Черном море и укрепления рубля. Об этом заявил гендиректор туроператора «Дельфин» и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин.

«Фактором падения отечественного туристического рынка может стать разлив мазута в Анапе», — сообщил Сергей Ромашкин в беседе с «Ридусом». Он добавил, что также причиной падения спроса на отдых в России может стать укрепление рубля — зарубежные туры начинают падать в цене, в то время как внутренние направления продолжают дорожать.

Ромашкин отметил, что внутрироссийский рынок испытывает перегрев. Свидетельством этого, в частности, является снижение пассажиропотока в Сочи за 2024 год на 3%, за период новогодних каникул в 2025 году — на 7%.

Крушение двух танкеров в Керченском проливе и разлив мазута в Черном море произошел в декабре 2024 года. Пострадали берега Анапы и Крыма. В связи с этим, спрос на отдых в данном регионе упал на 60-70% по сравнению с мартом 2024 года, отметил эксперт. 

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Спрос на отдых в РФ может снизиться из-за разлива мазута в Черном море и укрепления рубля. Об этом заявил гендиректор туроператора «Дельфин» и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин. «Фактором падения отечественного туристического рынка может стать разлив мазута в Анапе», — сообщил Сергей Ромашкин в беседе с «Ридусом». Он добавил, что также причиной падения спроса на отдых в России может стать укрепление рубля — зарубежные туры начинают падать в цене, в то время как внутренние направления продолжают дорожать. Ромашкин отметил, что внутрироссийский рынок испытывает перегрев. Свидетельством этого, в частности, является снижение пассажиропотока в Сочи за 2024 год на 3%, за период новогодних каникул в 2025 году — на 7%. Крушение двух танкеров в Керченском проливе и разлив мазута в Черном море произошел в декабре 2024 года. Пострадали берега Анапы и Крыма. В связи с этим, спрос на отдых в данном регионе упал на 60-70% по сравнению с мартом 2024 года, отметил эксперт. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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