В Екатеринбурге с двух парней сняли часы, которые стоят миллионы

В ночь на 21 марта в Екатеринбурге, у станции метро «Чкаловская», с двух парней сняли люксовые часы, которые стоят несколько миллионов рублей. Грабителя, угрожавшего жертвам пистолетом, задержали при участии ФСБ, рассказал URA.RU источник.
Пострадавшим по 22 года, они безработные. У одного вор отобрал 220 тысяч рублей и часы Rolex за 1,5 миллиона рублей, у другого — часы Hublot за 2,3 миллиона.
«Преступника задержали по горячим следам (участвовали оперативники ФСБ и сотрудники управления МВД по борьбе с оргпреступностью). Им оказался владелец автосервиса, он во всем сознался», — поделился собеседник агентства. По его словам, у грабителя также изъяли пистолет.
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