22 марта 2025

Рок-звезда из Екатеринбурга удостоилась награды от курских чекистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юлия Чичерина заявила в честь этого, что служит РФ
Юлия Чичерина заявила в честь этого, что служит РФ Фото:

Рок-певица Юлия Чичерина (родом из Екатеринбурга) удостоилась нагрудного знака от пограничного управления ФСБ по Курской области. Ей вручили награду, как участнице боевых действий на российско-украинской границе.

«Служу России», — подписала фотографию Чичерина в своем telegram-канале. На кадре виден сам знак и подтверждающий документ, в котором написано: «Чичериной Юлии Дмитриевне вручен нагрудный знак „Участник боевых действий на российско-украинской границе“». Ниже печать и подпись начальника управления. Его имя на снимке артистка замазала.

Юлия Чичерина получила награду от курского пограничного управления ФСБ
Юлия Чичерина получила награду от курского пограничного управления ФСБ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рок-певица Юлия Чичерина (родом из Екатеринбурга) удостоилась нагрудного знака от пограничного управления ФСБ по Курской области. Ей вручили награду, как участнице боевых действий на российско-украинской границе. «Служу России», — подписала фотографию Чичерина в своем telegram-канале. На кадре виден сам знак и подтверждающий документ, в котором написано: «Чичериной Юлии Дмитриевне вручен нагрудный знак „Участник боевых действий на российско-украинской границе“». Ниже печать и подпись начальника управления. Его имя на снимке артистка замазала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...