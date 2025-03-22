Рок-певица Юлия Чичерина (родом из Екатеринбурга) удостоилась нагрудного знака от пограничного управления ФСБ по Курской области. Ей вручили награду, как участнице боевых действий на российско-украинской границе.
«Служу России», — подписала фотографию Чичерина в своем telegram-канале. На кадре виден сам знак и подтверждающий документ, в котором написано: «Чичериной Юлии Дмитриевне вручен нагрудный знак „Участник боевых действий на российско-украинской границе“». Ниже печать и подпись начальника управления. Его имя на снимке артистка замазала.
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