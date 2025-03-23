Источник: ОАЭ хотели провести переговоры России и США, но Америка выбрала Саудовскую Аравию

ОАЭ были заинтересованы в проведении на своей территории переговоров между делегациями России и США, но встреча в итоге состоялась в Саудовской Аравии по выбору американской стороны. Об этом сообщил дипломатический источник в Абу-Даби.
«ОАЭ неоднократно выступали с посредническими инициативами по урегулированию украинского конфликта, поэтому предприняли определенные усилия, чтобы организовать у себя российско-американские переговоры... Однако американская администрация настояла на том, чтобы встреча прошла в Саудовской Аравии», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
В результате переговоры между Россией и США прошли в Саудовской Аравии, а также были проведены отдельные переговоры американской делегации с представителями Украины в городе Джидда. Эмираты, имея опыт в посредничестве международных конфликтов, продемонстрировали готовность к организации такого рода мероприятий.
В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры между делегациями России и США продолжительностью свыше четырех часов. Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию возглавили госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
В ходе встречи обсуждались вопросы по восстановлению полноценных двусторонних отношений между Россией и США. Было решено создать технические группы для рассмотрения мер по урегулированию ситуации на Украине и подготовке предстоящей встречи глав государств. Также достигнута договоренность о возвращении к прежнему количеству сотрудников в посольствах обеих стран в Москве и Вашингтоне.
В столице Саудовской Аравии 24 марта состоится очередной раунд российско-американских переговоров. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Главным предметом обсуждения станет вопрос о восстановлении черноморской зерновой инициативы. Эта тема была вынесена на повестку дня после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, в ходе которого было достигнуто соответствующее соглашение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.