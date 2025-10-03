Российский боец поразил врачей, когда принес оторванную руку

Российский боец поразил докторов мужеством, когда сам принес в операционную свою оторванную руку. Об этом рассказал врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным «Кетанов».

«... он принес нам свою левую руку, а правая держалась только на мягких тканях. Он зашел к нам в операционную своими ногами... абсолютно спокойно лег на стол», — приводят слова «Кетанова» РИА Новости.

Отмечается, что вернуть руку уже невозможно, но прогноз на выздоровление благоприятный. Врач подчеркнул, что мужество бойца впечатлило даже опытных медиков, ежедневно сталкивающихся с тяжелыми травмами на передовой.

