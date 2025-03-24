24 марта 2025

Балетмейстера коми-пермяцкого ансамбля «Шондiбан» незаконно уволили с работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вернуться на работу удалось через суд
Вернуться на работу удалось через суд Фото:

В Пермском крае с поста уволили балетмейстера коми-пермяцкого ансамбля «Шондiбан» Елену Воробьеву, которая проработала 30 лет. Как сообщают в Генпрокуратуре России, женщине предложили либо уйти на пенсию, либо работать за двоих. Когда Воробьева отказалась от кабальных условий, ее уволили. Но через суд работу удалось вернуть.

«Балетмейстеру коми-пермяцкого ансамбля песни и танца после 30 лет хореографической деятельности сделали предложение, от которого невозможно было отказаться: либо работать „за двоих“, либо „заслуженная пенсия“. Елена Воробьева выбрала третий вариант — она обратилась в надзорное ведомство и вернулась в любимый творческий коллектив», — сообщает в Генеральная прокуратура в Telegram.

Ансамбль «Шондiбан», что в переводе на русский язык означает «Лик солнца» был создан в 1991 году. Он продвигает культуру коми-пермяцкого народа как в Пермском крае, так и за его пределами. В 2024 году ансамбль принимал участие во Всероссийском свадебном фестивале в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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В Пермском крае с поста уволили балетмейстера коми-пермяцкого ансамбля «Шондiбан» Елену Воробьеву, которая проработала 30 лет. Как сообщают в Генпрокуратуре России, женщине предложили либо уйти на пенсию, либо работать за двоих. Когда Воробьева отказалась от кабальных условий, ее уволили. Но через суд работу удалось вернуть. «Балетмейстеру коми-пермяцкого ансамбля песни и танца после 30 лет хореографической деятельности сделали предложение, от которого невозможно было отказаться: либо работать „за двоих“, либо „заслуженная пенсия“. Елена Воробьева выбрала третий вариант — она обратилась в надзорное ведомство и вернулась в любимый творческий коллектив», — сообщает в Генеральная прокуратура в Telegram. Ансамбль «Шондiбан», что в переводе на русский язык означает «Лик солнца» был создан в 1991 году. Он продвигает культуру коми-пермяцкого народа как в Пермском крае, так и за его пределами. В 2024 году ансамбль принимал участие во Всероссийском свадебном фестивале в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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