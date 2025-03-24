Балетмейстера коми-пермяцкого ансамбля «Шондiбан» незаконно уволили с работы

В Пермском крае с поста уволили балетмейстера коми-пермяцкого ансамбля «Шондiбан» Елену Воробьеву, которая проработала 30 лет. Как сообщают в Генпрокуратуре России, женщине предложили либо уйти на пенсию, либо работать за двоих. Когда Воробьева отказалась от кабальных условий, ее уволили. Но через суд работу удалось вернуть.
«Балетмейстеру коми-пермяцкого ансамбля песни и танца после 30 лет хореографической деятельности сделали предложение, от которого невозможно было отказаться: либо работать „за двоих“, либо „заслуженная пенсия“. Елена Воробьева выбрала третий вариант — она обратилась в надзорное ведомство и вернулась в любимый творческий коллектив», — сообщает в Генеральная прокуратура в Telegram.
Ансамбль «Шондiбан», что в переводе на русский язык означает «Лик солнца» был создан в 1991 году. Он продвигает культуру коми-пермяцкого народа как в Пермском крае, так и за его пределами. В 2024 году ансамбль принимал участие во Всероссийском свадебном фестивале в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
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