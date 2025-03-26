Копейский депутат Литвинов, пойманный с наркотиками, сдаст мандат

Депутат-эсер из горсобрания Копейска (Челябинская область) Виктор Литвинов сдаст мандат после обвинительного приговора за хранение наркотиков. Об этом URA.RU сообщил руководитель городского отделения партии, депутат заксобрания региона Дмитрий Сумин.
«Литвинов написал заявление о сложении полномочий депутата. Я согласен с этим решением, так как считаю его поступок неприемлемым. Многие знают, что я и алкоголь совсем не принимаю уже четыре года. А депутат любого уровня должен быть примером по любым моральным аспектам», — заявил Сумин.
По поводу ситуации Сумин выступил с видеообращением, которое выложил в своем аккаунте в соцсетях. Сумин осудил поступок Литвинова. При этом он опроверг информацию, что Литвинов был задержан с героином. По его словам, у Литвинова сотрудники ГАИ обнаружили пакет с «травкой».
По информации URA.RU, заявление Литвинова не успеют рассмотреть на мартовском заседании горсобрания, которое состоится 26 марта. Оно будет рассмотрено либо на очередном апрельском заседании, либо раньше, если будет принято решение о созыве внеочередной сессии.
Автомобиль Литвинова остановили в Самарской области осенью прошлого года. В машине нашли наркотики. Литвинов заявил, что они предназначены для его личного потребления. 24 марта Литвинова приговорили по части 1 статьи 228 УК РФ к штрафу в размере 20 тысяч рублей.
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