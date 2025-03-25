SHAMAN продлил гастроли в ХМАО

В гастрольный тур Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, добавились два дополнительных концерта в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Актуальное расписание опубликовано на сайте артиста.
«Концерты SHAMAN. Апрель 2025: два концерта в Ханты-Мансийске, один в Сургуте и еще два в Нижневартовске», — следует из расписания. Артист пробудет в ХМАО около недели — это его первый тур в округе.
Апрель станет для югорчан самым насыщенным весенним месяцем — в округ приедет десяток российских звезд. Елена Ваенга, Григорий Лепс, Егор Крид, Олег Майами, рок-группы «Пикник» и The Hatters отожгут на сцене.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раскупили все билеты на концерт группы «Любэ» еще за месяц до выступления. О симпатии к коллективу во главе с Николаем Расторгуевым неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
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