25 марта 2025

SHAMAN продлил гастроли в ХМАО

SHAMAN выступит с дополнительными концертами в Нижневартовске и Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастрольный тур SHAMANa в ХМАО продлится около недели
Гастрольный тур SHAMANa в ХМАО продлится около недели Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

В гастрольный тур Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, добавились два дополнительных концерта в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Актуальное расписание опубликовано на сайте артиста.

«Концерты SHAMAN. Апрель 2025: два концерта в Ханты-Мансийске, один в Сургуте и еще два в Нижневартовске», — следует из расписания. Артист пробудет в ХМАО около недели — это его первый тур в округе.

Апрель станет для югорчан самым насыщенным весенним месяцем — в округ приедет десяток российских звезд. Елена Ваенга, Григорий Лепс, Егор Крид, Олег Майами, рок-группы «Пикник» и The Hatters отожгут на сцене.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раскупили все билеты на концерт группы «Любэ» еще за месяц до выступления. О симпатии к коллективу во главе с Николаем Расторгуевым неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В гастрольный тур Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, добавились два дополнительных концерта в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Актуальное расписание опубликовано на сайте артиста. «Концерты SHAMAN. Апрель 2025: два концерта в Ханты-Мансийске, один в Сургуте и еще два в Нижневартовске», — следует из расписания. Артист пробудет в ХМАО около недели — это его первый тур в округе. Апрель станет для югорчан самым насыщенным весенним месяцем — в округ приедет десяток российских звезд. Елена Ваенга, Григорий Лепс, Егор Крид, Олег Майами, рок-группы «Пикник» и The Hatters отожгут на сцене. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раскупили все билеты на концерт группы «Любэ» еще за месяц до выступления. О симпатии к коллективу во главе с Николаем Расторгуевым неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...