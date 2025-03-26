Спецпосланник США по Украине рассказал, что будет самым простым в переговорах

США начали консультации по урегулированию кризиса на Украине с предложения моратория на удары в Черном море. Этот шаг является начальным и относительно простым в решении, в то время как территориальные вопросы представят собой большую сложность. Об этом заявил Кит Келлог, специальный посланник США по Украине.
«Причина, по которой вы начинаете с восстановления черноморской инициативы заключается в том, что это самое легкодостижимое. Остальное будет очень сложным. Тем не менее, это позитивный первый шаг. Он позволит перейти к следующему этапу, который в конечном итоге приведет, как я считаю, к всеобъемлющему прекращению огня», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.
Ранее Россия выдвинула условия для введения моратория на удары в Черном море, одним из которых является снятие европейских санкций. Соглашение о перемирии в Черном море между РФ и США может способствовать мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.
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