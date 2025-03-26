26 марта 2025

Спецпосланник США по Украине рассказал, что будет самым простым в переговорах

Келлог: черноморскую инициативу легко восстановить
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мораторий на удары в Черном море — самый простой этап решения конфликта
Мораторий на удары в Черном море — самый простой этап решения конфликта Фото:

США начали консультации по урегулированию кризиса на Украине с предложения моратория на удары в Черном море. Этот шаг является начальным и относительно простым в решении, в то время как территориальные вопросы представят собой большую сложность. Об этом заявил Кит Келлог, специальный посланник США по Украине.

«Причина, по которой вы начинаете с восстановления черноморской инициативы заключается в том, что это самое легкодостижимое. Остальное будет очень сложным. Тем не менее, это позитивный первый шаг. Он позволит перейти к следующему этапу, который в конечном итоге приведет, как я считаю, к всеобъемлющему прекращению огня», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.

Ранее Россия выдвинула условия для введения моратория на удары в Черном море, одним из которых является снятие европейских санкций. Соглашение о перемирии в Черном море между РФ и США может способствовать мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США начали консультации по урегулированию кризиса на Украине с предложения моратория на удары в Черном море. Этот шаг является начальным и относительно простым в решении, в то время как территориальные вопросы представят собой большую сложность. Об этом заявил Кит Келлог, специальный посланник США по Украине. «Причина, по которой вы начинаете с восстановления черноморской инициативы заключается в том, что это самое легкодостижимое. Остальное будет очень сложным. Тем не менее, это позитивный первый шаг. Он позволит перейти к следующему этапу, который в конечном итоге приведет, как я считаю, к всеобъемлющему прекращению огня», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News. Ранее Россия выдвинула условия для введения моратория на удары в Черном море, одним из которых является снятие европейских санкций. Соглашение о перемирии в Черном море между РФ и США может способствовать мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...