Синоптик разрешил «переобуться» некоторым водителям

Московским автомобилистам уже можно менять зимнюю резину на летнюю, если они выезжают на дороги днем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако он рекомендует отложить смену до конца первой декады апреля, когда установится стабильная среднесуточная температура выше пяти градусов.
«В следующие субботу и воскресенье, с большой степенью вероятности, температура будет ниже, чем в предстоящие выходные. Но ниже таким образом, что дневные температуры все равно будут выше 5 градусов. Если выезжать днем, то можно думать о смене резины», — сказал Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».
Синоптик также подчеркнул, что в первую очередь рекомендация касается водителей с шипованной резиной. Согласно его словам, хотя дневные температуры уже подходят для летней резины, ночные температуры еще могут быть достаточно низкими, и полностью переходить на летнюю резину раньше времени не стоит.
Вильфанд рассказал, что текущая среднесуточная температура в столице стабилизировалась на уровне около пяти градусов выше нуля и ожидается, что она сохранится на этом уровне до конца месяца. Ночные температуры до окончания марта будут колебаться между плюс двух и плюс четырех градусами, при этом в утренние часы в выходные температура может опуститься до нуля. Также Вильфанд предостерег, что в апреле возможны новые понижения температуры.
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