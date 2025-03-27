Уличное освещение в это время работать не будет
Участок региональной дороги Березники — Усолье временно перекроют 27 марта. Ограничение вводится в связи с проведеним следственного эксперимента.
«Будет перекрыто движение транспорта по автодороге Кунгур — Соликамск — Усолье, 8 километров+300 метров в районе Камских заливов. Ограничения продлятся с 21:00 до 22:00», — сообщает администрация города Березники в соцсети «ВКонтакте».
Возможны перебои в работе общественного транспорта
Также в мэрии предупреждают, что в это время произойдет временное отключение уличного освещения. Возможны перебои в графиках движения общественного транспорта.
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