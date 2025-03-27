На трассе в Пермском крае перекроют участок из-за следственного эксперимента. Карта

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Уличное освещение в это время работать не будет
Уличное освещение в это время работать не будет Фото:

Участок региональной дороги Березники — Усолье временно перекроют 27 марта. Ограничение вводится в связи с проведеним следственного эксперимента.

«Будет перекрыто движение транспорта по автодороге Кунгур — Соликамск — Усолье, 8 километров+300 метров в районе Камских заливов. Ограничения продлятся с 21:00 до 22:00», — сообщает администрация города Березники в соцсети «ВКонтакте». 

Возможны перебои в работе общественного транспорта
Возможны перебои в работе общественного транспорта
Фото:

Также в мэрии предупреждают, что в это время произойдет временное отключение уличного освещения. Возможны перебои в графиках движения общественного транспорта.

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Участок региональной дороги Березники — Усолье временно перекроют 27 марта. Ограничение вводится в связи с проведеним следственного эксперимента. «Будет перекрыто движение транспорта по автодороге Кунгур — Соликамск — Усолье, 8 километров+300 метров в районе Камских заливов. Ограничения продлятся с 21:00 до 22:00», — сообщает администрация города Березники в соцсети «ВКонтакте».  Также в мэрии предупреждают, что в это время произойдет временное отключение уличного освещения. Возможны перебои в графиках движения общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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