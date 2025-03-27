27 марта 2025

Мэрия Озерска опровергла закрытие детской больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Детскую больницу отремонтируют, а не закроют
Детскую больницу отремонтируют, а не закроют Фото:

Детскую больницу в Озерске, закрытом городе Челябинской области, отремонтируют, а не закроют. Переводить отделение в здание взрослой больницы также не будут, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Озерска. 

«Информация о закрытии детской больницы является недостоверной. Фейк распространяется одним из считающих себя оппозиционным власти озерским блогером», — уточнили в пресс-службе администрации Озерска.

В пресс-службе мэрии отметили, что информация изначально появилась в блоге местного жителя, и это его личное ошибочное мнение. Как пояснил временно исполняющий обязанности главного врача Клинической больницы № 71 ФМБА России Сергей Воронин, здание детской больницы нуждается в ремонте, так как построено 70 лет назад.

«Речь шла о подаче заявки на ремонт шла на одном из совещаний с руководством Федерального медико-биологического агентства. Ни о переезде, ни о размещении детской больницы на каком-либо этаже городской больницы никто не говорил, а ремонт запланирован на период не ранее 2026 года. Детали проведения ремонта будут обсуждаться позже, когда одобрят заявку», — добавили в пресс-службе мэрии закрытого города.

Информация о закрытии единственной детской больницы города в последние дни активно обсуждалась в местных соцсетях. Так, жители заявляли, что детское отделение переедет во взрослую больницу, а само здание передадут властям.

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Детскую больницу в Озерске, закрытом городе Челябинской области, отремонтируют, а не закроют. Переводить отделение в здание взрослой больницы также не будут, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Озерска.  «Информация о закрытии детской больницы является недостоверной. Фейк распространяется одним из считающих себя оппозиционным власти озерским блогером», — уточнили в пресс-службе администрации Озерска. В пресс-службе мэрии отметили, что информация изначально появилась в блоге местного жителя, и это его личное ошибочное мнение. Как пояснил временно исполняющий обязанности главного врача Клинической больницы № 71 ФМБА России Сергей Воронин, здание детской больницы нуждается в ремонте, так как построено 70 лет назад. «Речь шла о подаче заявки на ремонт шла на одном из совещаний с руководством Федерального медико-биологического агентства. Ни о переезде, ни о размещении детской больницы на каком-либо этаже городской больницы никто не говорил, а ремонт запланирован на период не ранее 2026 года. Детали проведения ремонта будут обсуждаться позже, когда одобрят заявку», — добавили в пресс-службе мэрии закрытого города. Информация о закрытии единственной детской больницы города в последние дни активно обсуждалась в местных соцсетях. Так, жители заявляли, что детское отделение переедет во взрослую больницу, а само здание передадут властям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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