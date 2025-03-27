В Озерске закрывают единственную детскую больницу

В Озерске, закрытом городе Челябинской области, закрывают единственную детскую больницу. По предварительным данным, медучреждение переезжает в здание взрослой больницы.
«Детская больница переедет в семиэтажку на шестой этаж. Раньше там был дневной стационар кожного отделения», — рассказала местная жительница Галина Т. в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».
Жители активно выражают протест, так как сейчас дети получают лечение в отдельном здании. По их мнению, объединение больниц может помешать скорейшему выздоровлению детей. Озерчане уверены, что здание детской больницы отбирают, чтобы передать чиновникам. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Озерского городского округа, ответ будет опубликован после получения.
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