27 марта 2025

В Озерске закрывают единственную детскую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Медучреждение переезжает в другое здание
Медучреждение переезжает в другое здание Фото:

В Озерске, закрытом городе Челябинской области, закрывают единственную детскую больницу. По предварительным данным, медучреждение переезжает в здание взрослой больницы.

«Детская больница переедет в семиэтажку на шестой этаж. Раньше там был дневной стационар кожного отделения», — рассказала местная жительница Галина Т. в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Жители активно выражают протест, так как сейчас дети получают лечение в отдельном здании. По их мнению, объединение больниц может помешать скорейшему выздоровлению детей. Озерчане уверены, что здание детской больницы отбирают, чтобы передать чиновникам. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Озерского городского округа, ответ будет опубликован после получения. 

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В Озерске, закрытом городе Челябинской области, закрывают единственную детскую больницу. По предварительным данным, медучреждение переезжает в здание взрослой больницы. «Детская больница переедет в семиэтажку на шестой этаж. Раньше там был дневной стационар кожного отделения», — рассказала местная жительница Галина Т. в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». Жители активно выражают протест, так как сейчас дети получают лечение в отдельном здании. По их мнению, объединение больниц может помешать скорейшему выздоровлению детей. Озерчане уверены, что здание детской больницы отбирают, чтобы передать чиновникам. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Озерского городского округа, ответ будет опубликован после получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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