Представители таджикской диаспоры в Троицке попросились на СВО

В Троицке Челябинской области участники таджикской диаспоры выразили желание пойти на специальную военную операцию. Об этом представители национальной общины заявили на встрече с главой муниципалитета Дмитрием Гатовым. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале администрации города.
«Глава Дмитрий Гатов встретился с представителями таджикской общины. Депутат Хусен Калонов пришел со своим знакомым, который принял решение стать защитником Отечества. Троичанин намерен последовать примеру своего отца, служившего в Челябинске, и деда, который защищал Родину во время Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что мэр Троицка поддержал патриотическое волеизъявление и заверил, что администрация и депутаты города окажут всестороннюю помощь в заключении контракта. Кроме этого, участники встречи подняли вопросы организации гуманитарной помощи и положенных бойцам СВО и членам их семей выплат.
Как сообщало URA.RU ранее, в декабре 2024 года глава Коркинского округа Александр Орел встретился с представителями цыганской диаспоры. В ходе беседы представители общины, помимо прочего, обсуждали процедуры воинского учета и призыва на службу.
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